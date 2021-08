La variant Delta duplica el risc d'hospitalització per COVID-19 en comparació amb la variant Alfa

L'estudi més gran realitzat fins a la data, sobre una mostra de més de 40.000 casos de COVID-19 confirmats per seqüenciació del genoma del virus a Anglaterra, confirma un risc dues vegades més gran d'hospitalització per infeccions en pacients amb la variant Delta enfront de les infeccions amb Alfa.





Així mateix, el risc de visites d'atenció d'emergència o ingrés hospitalari també va ser 1,5 vegades més gran per a les persones infectades amb la variant delta en comparació amb la variant alfa. A més, suggereix que és probable que els brots de la variant delta generin una càrrega més gran per als serveis de salut que la variant alfa, particularment en persones no vacunades i altres poblacions vulnerables.





D'altra banda, l'estudi reflecteix principalment el major risc d'hospitalització entre les persones no vacunades o parcialment vacunades, ja que aquestes persones van constituir la majoria dels casos en l'estudi.





L'estudi, que ha estat publicat a 'The Lancet Infectious Diseases', ha estat realitzat amb dades del Servei Nacional d'Infeccions, Salut Pública d'Anglaterra d'entre el 29 de març i el 23 de maig de 2021, i va ser realitzat per investigadors de Public Health England i la Universitat de Cambridge.





La variant delta es va informar per primera vegada a l'Índia al desembre de 2020 i els primers estudis van trobar que era fins a un 50% més transmissible que la variant de COVID-19 que anteriorment havia guanyat domini a tot el món, coneguda com la variant alfa, identificada per primer cop a Kent, Regne Unit. Un estudi preliminar d'Escòcia va informar prèviament una duplicació del risc d'hospitalització amb la variant delta en comparació amb la variant alfa i se sospita que el delta està associat amb una malaltia més greu.





"Aquest estudi confirma troballes prèvies que les persones infectades amb Delta tenen una probabilitat significativament major de requerir hospitalització que aquelles amb Alfa, encara que la majoria dels casos inclosos en l'anàlisi no estaven vacunats. Ja sabem que la vacunació ofereix una excel·lent protecció contra Delta i com aquesta variant representa més de l'98% dels casos d'COVID-19 al Regne Unit, és vital que els que no hagin rebut dues dosis de vacuna ho facin com més aviat millor ", assenyala el Gavin Dabrera, un dels autors principals de l'estudi i epidemiòleg consultor del Servei Nacional d'Infeccions, Salut Pública d'Anglaterra.





Durant el període d'estudi, va haver 34.656 casos de la variant Alfa (80%) i 8.682 casos de la variant Delta (20%). S i bé la proporció de casos delta en el període d'estudi en general va ser de l'20%, va créixer fins a representar al voltant de dos terços dels nous casos de COVID-19 en la setmana que va començar el 17 de maig de 2021 (65%, 3.973 / 6.090), el que indica que havia superat el nivell Alfa per convertir-se en la variant dominant a Anglaterra.





Aproximadament un de cada 50 pacients va ingressar a l'hospital dins dels 14 dies posteriors a la seva primera prova COVID-19 positiva (2.2% de casos alfa, 764 / 34.656; 2,3% de casos delta, 196 / 8.682). Després de tenir en compte els factors que se sap que afecten la susceptibilitat a la malaltia greu per COVID-19, inclosa l'edat, l'origen ètnic i l'estat de vacunació, els investigadors van trobar que el risc de ser admès a l'hospital es va duplicar amb la variant Delta en comparació amb la variant Alfa. Concretament es va observar un augment del risc de 2,26 vegades.





Múltiples estudis han demostrat que la vacunació completa prevé tant la infecció simptomàtica com l'hospitalització, tant per a les variants Alfa com per a les Delta. De fet, en aquest estudi, només el 1,8% (794 / 43.338) dels casos de COVID-19 (amb qualsevol de les variants) havien rebut dues dosis de la vacuna; El 74% dels casos (32.078 / 43.338) no estaven vacunats i el 24% (10.466 / 43.338) estaven parcialment vacunats.





Els autors assenyalen que, per tant, no és possible treure conclusions estadísticament significatives sobre com el risc d'hospitalització difereix entre les persones vacunades que després desenvolupen infeccions Alfa i Delta. Per tant, els resultats d'aquest estudi informen principalment sobre el risc d'ingrés hospitalari per als que no estan vacunats o estan parcialment vacunats.





"La nostra anàlisi destaca que, en absència de vacunació, qualsevol brot de Delta imposarà una càrrega més gran en l'atenció mèdica que una epidèmia de Alfa. Vacunar per complet és fonamental per reduir el risc d'infecció simptomàtica d'un individu amb Delta en primer lloc i , el que és més important, per reduir el risc de malaltia greu i ingrés hospitalari d'un pacient de Delta ", explica la doctora Anne Presanis, una de les autores principals de l'estudi i Estadística Sènior de la Unitat de Bioestadística del MRC, Universitat de Cambridge.





No obstant això, els autors assenyalen diverses limitacions a l'estudi. És més probable que alguns grups demogràfics busquin atenció hospitalària, el que podria haver esbiaixat els resultats, i pot haver-hi hagut canvis en la política d'admissió hospitalària durant el període de l'estudi, tot i que l'ajust per demografia i temps calendari hauria d'haver minimitzat dit biaix.





A més, els autors no van tenir accés a informació sobre les condicions de salut preexistents dels pacients, que se sap que afecten el risc de malaltia greu per COVID-19. Ells van comptabilitzar això indirectament usant l'edat, el gènere, l'ètnia i el nivell estimat de privació socioeconòmica.