Una dona mata el seu marit i demana als seus fills menors d'edat ajuda per esquarterar-lo

Una dona de 34 anys va matar al seu marit d'un tret després d'una discussió a l'habitatge familiar. Després d'això i per desfer-se del cadàver, li va demanar als seus fills, menors d'edat, que la ajudessin a esquarterar el cos.







Segons Infobae, Thessalonica Allen va ser detinguda per disparar al seu marit el 27 de juliol. Els fills de l'acusada, adolescents menors d'edat, van acudir a l'habitació en la qual estaven la dona i la víctima després d'escoltar els trets. Llavors van observar a l'home tirat a terra, encara viu, demanant ajuda. Però la mare els va demanar que tornessin a la seva habitació i no avisessin ningú.





Després, un cop l'home ja era mort, la mare va demanar als seus fills que l'ajudessin per portar el cos de la víctima fins al cotxe. Però com era massa pesat, va decidir tallar-li les cames amb una destral, guardar els membres amputats en bosses d'escombraries i ficar-les a l'armari de la filla.





Els adolescents van explicar als investigadors, segons el mitjà citat, que el següent pas en el pla de la seva mare va ser traslladar les parts del cos de la víctima fins a un lloc allunyat de l'habitatge familiar per cremar-les. Però no va tenir temps per fer-ho perquè la seva exparella i pare d'un dels nens va ser més ràpid i la va denunciar a la policia.





Pel que sembla, aquest segon home va anar fins a l'habitatge d'aquesta família perquè la dona el va trucar per avisar-lo de que la seva actual parella estava colpejant al seu fill. Així va ser com va descobrir el cadàver de l'actual parella d'aquesta mare, que es va justificar dient que li va disparar perquè li estava pegant a ella i als seus fills.





Però la policia va trobar una llista de la dona en la qual apareixien tasques pendents entre les que estava "copejar-lo amb un martell i apunyalar-lo", de manera que potser estava premeditat.