Més de 31.000 catalans s'ha saltat la cita de la segona dosi

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que 31.400 catalans que han rebut la primera dosi de la vacuna contra la coronavirus no han acudit a la cita de la segona i, per tant, no tenen la pauta completa.





En roda de premsa aquest dilluns, el conseller ha aclarit que, malgrat superar l'interval entre dosi que estipula la fitxa tècnica de la vacuna, "no hi ha cap inconvenient" a posar-se la segona dosi un mes o fins i tot un mes i mig més tard .





Argimon ha animat a aquestes persones a rebre la segona dosi i ha subratllat que una dosi "protegeix poc" davant la variant Delta del Covid-19.