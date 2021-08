En els pròxims tres mesos moriran 236.000 persones per Covid-19 a Europa, assegura l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que en els pròxims tres mesos es produiran 236.000 morts relacionades amb el Covid-19 a Europa, és a dir entre finals d'agost i l'1 de desembre, segons ha assenyalat el director regional de l'OMS , Hans Kluge, que ha alertat d'un augment de l'11% en el nombre de morts a la Regió en l'última setmana.





En la roda de premsa celebrada aquest dilluns a Copenhaguen, ha destacat que tot i que el panorama epidemiològic a la Regió d'Europa de l'OMS, que comprèn 53 països, "és heterogeni", l'alta transmissió és "profundament preocupant", en particular a la llum de la baixa taxa de vacunació en poblacions prioritàries en diversos països.





Hans Kluge @ep





"Ara tenim 64 milions de casos confirmats i 1,3 milions de morts. Trenta-tres Estats membres informen d'un augment superior al 10% en la incidència de casos en 14 dies. Diversos països estan començant a observar una major càrrega per als hospitals i més morts ", ha advertit





Segons la seva opinió, són tres els factors que expliquen aquest augment. El primer és la variant Delta que més transmissible, ara reportada en 50 països de la Regió. El segon factor és la flexibilització de les mesures de salut pública, i el tercer és l'augment estacional dels viatges, que impulsa un creixement significatiu en el nombre de casos a la majoria dels països.





Concretament s'està veient un augment particularment pronunciat de casos en els Balcans, el Caucas i les repúbliques de l'Àsia central. La bona notícia és l'augment de la població vacunada, ja que aproximadament en 8 mesos, s'han administrat prop de 850 milions de dosis, i gairebé la meitat de la població de la Regió està completament vacunada.





"Hem de ser ferms en el manteniment de múltiples capes de protecció, incloses la vacunació i les màscares. Les vacunes són el camí cap a la reobertura de les societats i l'estabilització de les economies. Tot i això, seguim enfrontant el repte d'una producció insuficient, un accés insuficient i una acceptació insuficient de la vacuna ", s'ha lamentat.





Lamentablement, en les últimes 6 setmanes, l'acceptació de la vacunació a la Regió s'ha alentit, influenciada per la falta d'accés a les vacunes en alguns països i la manca d'acceptació de les vacunes en d'altres. Al dia d'avui, només el 6% de les persones dels països d'ingressos baixos i mitjans baixos de la Regió han completat una sèrie de vacunació completa.





"Hi ha una clara necessitat d'augmentar la producció, compartir dosi i millorar l'accés a les vacunes dels estats membres perquè puguin oferir una sèrie completa de vacunacions a les poblacions. Tots, a tot arreu, haurien de tenir dret a rebre el curs complet ", ha afirmat.





El director regional de l'OMS per a Europa ha recordat que la "vacunació és un dret, però també una responsabilitat". I l'estancament en l'adopció de vacunes "és motiu de greu preocupació", més ara que les mesures socials i de salut pública s'estan relaxant en molts països. "L'acceptació de la vacunació per part del públic és crucial si volem evitar una major transmissió, una malaltia més greu, un augment de les morts i un major risc que sorgeixin noves variants de preocupació", ha apuntat.





El negacionisme DE LES VACUNES "NO ÉS BO PER NINGÚ"





Així, ha advertit que l'escepticisme sobre les vacunes i la negació a la ciència "impedeixen estabilitzar aquesta crisi". "No serveix per a res i no és bo per a ningú", ha recalcat, al temps que ha demanat major participació pública, "vital per a l'èxit de la vacunació contra COVID-19".





"Comprendre les percepcions de les persones, incloses les seves preocupacions pel que fa a la seguretat de les vacunes, ajuda als països a informar les comunitats i als proveïdors d'atenció mèdica on i quan sigui necessari", ha assenyalat.





Per tant, ha demanat a les autoritats de salut que analitzin "molt de prop" què determina l'acceptació de la vacuna per grup de població i després estableixin intervencions personalitzades a nivell comunitari per impulsar l'acceptació de la vacuna. Així, ha recordat que hi ha eines pragmàtiques i orientació per a identificar i resoldre els obstacles en els programes d'immunització, que estan a disposició de tots els governs.

"Augmentar la producció de vacunes, compartir aquestes dosis de manera equitativa i impulsar l'acceptació i la demanda de vacunes són els 3 elements fonamentals necessaris per a complir la promesa que la vacunació pot portar a la Regió d'Europa més enllà de la pandèmia", conclou.