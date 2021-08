Un incendi consumeix una torre de vint plantes a Milà

Torre incendiada a Milà @ep





Un incendi ha consumit gran part d'una torre de 20 pisos a les afores de Milà, després d'iniciar suposadament en la quinzena planta i estendre ràpidament per la façana, tot i que les autoritats han descartat aquest dilluns el risc d'ensorrament.





Les flames es van iniciar el diumenge de vesprada i els Bombers han assegurat aquest dilluns al Twitter que segueixen actives en pisos superiors, després d'una nit de treballs ininterromputs en què, a més de tractar d'extingir el foc, s'ha analitzat al detall l'estat de les estructures.





"L'edifici no corre perill d'esfondrament", ha aclarit un portaveu citat per l'agència AdnKronos i que ha descartat danys en pilars bàsics. També ha reconegut que encara no han pogut accedir a totes les plantes, si bé per ara les autoritats no tenen constància de danys personals.





L'alcalde de Milan, Giuseppe Sala, ha aplaudit a Facebook la tasca de Bombers i veïns, als quals ha agraït que es alertessin entre ells quan va esclatar l'emergència. A la torre, construïda fa una mica més d'una dècada, vivien unes 60 famílies, segons mitjans locals. Sala ha assegurat que encara es desconeixen les causes de l'incendi, però ha posat el focus en com el revestiment d'edifici va cremar "massa ràpid", en un patró similar a el de la Torre Grenfell a Londres, que va deixar al juny de 2017 gairebé 80 víctimes mortals. "No és acceptable que un edifici tan modern hagi estat tan vulnerable", ha advertit