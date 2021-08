Les xarxes es riuen de la Policia Local de Calella per un operatiu polèmic: "Dóna entre riure i vergonya aliena"

La Policia Local de Calella s'ha tornat viral a Twitter després d'anunciar que han tancat una operació "contra la compravenda de substàncies estupefaents que ha durat 10 dies" en què han aconseguit recol·lectar la insòlita quantitat de 75 euros i 30 grams de marihuana.





Material incautat per la Policia Local de Calella @PoliciaCalella





La majoria d'usuaris de Twitter ha considerat ridícul que la policia d'aquest municipi del Maresme, a la província de Barcelona, s'enorgulleixi de confiscar una quantitat de marihuana que habitualment no constitueix ni un delicte penal. I a més, que hagin trigat deu dies a fer-ho.





L'Institut Nacional de Toxicologia manté que un consumidor habitual de cànnabis sol adquirir per a si mateix la quantitat necessària per a cinc dies, i en el cas de la marihuana estimen que pot arribar a un màxim de 100 grams per consumidor. Portar més que aquesta quantitat pot constituir un delicte penal i no una multa administrativa.







Per això, pocs entenen que la Policia Local de Calella presumeixi d'haver confiscat únicament 30 grams - quan un únic consumidor pot arribar a consumir fins a 100 en cinc dies-, ia sobre diguin que han trigat "deu dies". A priori, sembla una operació totalment inútil.









