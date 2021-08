Barcelona comença a enderrocar tres edificis deteriorats del passatge Sigüenza

L'Ajuntament de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres de deconstrucció de tres edificis del passatge Sigüenza, al barri del Carmel, que presenten greus problemes estructurals, després que al juliol haguessin de ser desallotjats altres tres pel seu deteriorament.





Les obres han començat a l'edifici del nombre 95, que és el que està en pitjor estat i posa en risc a les finques confrontants, i es continuarà amb els edificis número 97 i 93, ha explicat la regidora de districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, en declaracions als periodistes.





Passatge de Sigüenza @ep





L'estat de les finques va fer que al juliol l'Ajuntament hagués de desallotjar els immobles número 91 del carrer Sigüenza i els números 91 i 101 del passatge Sigüenza per "evitar l'efecte dòmino" que podia haver si queia el nombre 95.





Així, durant aquest estiu s'han apuntalat els números 95 i 97 i ara comença la deconstrucció, que haurà de fer-se manualment i des de l'exterior per risc d'ensorrament usant una bastida extern i una grua gegant al carrer Sigüneza, mitjançant la qual s'assegura als operaris.





El consistori calcula que les obres duraran uns quatre mesos, de manera que a finals de novembre o principis de desembre aquests tres edificis ja estaran ensorrats, si no hi ha imprevistos.





"NO PARAR EL PROCÉS"





Un cop començada la deconstrucció, ha explicat Alarcón, la idea és no aturar el procés i continuar amb el pla general que es va aprovar el 2010, que contemplava expropiar tots els habitatges del passatge Sigüenza i que es va retardar "per falta de recursos".





La regidora ha detallat que no poden expropiar totes les finques alhora perquè la inversió és molt alta --calcula uns 20 milions d'euros-- i ha dit que ho aniran fent per fases en funció de com d'afectats estiguin els edificis.





"La idea és fer-ho de manera ordenada, que els veïns puguin tenir temps de treure els mobles i les seves pertinences i que puguin passar directament a l'habitatge definitiva on aniran a viure", ha remarcat.





"EL 95 HA PAGAT EL PATO"





La presidenta de l'Associació de Veïns del Carmel, Montse Montero, ha lamentat en declaracions als mitjans que l'edifici número 95 "ha pagat els plats trencats del que no s'ha fet des de 2010".





Montero ha demanat que es garanteixi l'habitatge als veïns que han hagut de ser desallotjats, i que es faci una bona valoració dels pisos.





En aquest sentit, Alarcón ha defensat hi ha hagut diferents tipus de valoracions, i ha justificat que el 95 estava declarat com a ruïna imminent, el que va fer baixar la valoració de l'edifici mateix.





"Treballem els serveis tècnics perquè la valoració sigui la màxima possible però, en tot cas, el que és segur és que els que vivien aquí tindran la possibilitat d'optar a un pis de protecció oficial", de la mateixa manera que a les persones inquilines se'ls buscarà un lloguer de el mateix preu que pagaven al passatge Sigüenza, ha conclòs.