La humanitat fa un pas més cap a la vida eterna: descobreixen com revertir l'envelliment cel·lular

La vida eterna i la immortalitat han estat, fins ara, conceptes que només apareixien en les pel·lícules de ciència ficció, però un nou descobriment els han apropat a la realitat: un equip de científics de l'Institut de Tecnologia Technion-Israel assegura que han trobat una manera de rejovenir el procés d'envelliment de el sistema immunològic de el cos.





El professor Doron Melamed, juntament amb l'estudiant de doctorat Reem Dowery, van buscar comprendre per què la població anciana és més susceptible als casos greus de COVID-19 i per què les vacunes sembla que són menys efectives entre aquesta població.





ancianes @ep





Els resultats del seu treball s'han publicat aquest mes a la revista Blood, i han sorprès a tothom. El secret comença amb les cèl·lules B, també conegudes com limfòcits B, que s'encarreguen de produir anticossos contra qualsevol patogen. Aquestes cèl·lules tenen un paper clau en la protecció de les persones contra els virus i altres malalties.





Les cèl·lules B es produeixen en la medul·la òssia i després viatgen a través de la sang fins als ganglis limfàtics i la melsa, on esperen que entrin els patògens i després els ataquen. "Quan ets jove, tens cèl·lules joves i les cèl·lules joves tenen una capacitat molt diversa per reconèixer qualsevol cosa que ingressi al teu cos", explica Melamed a The Jerusalem Post.





Les cèl·lules B no viuen molt yse reposen constantment amb noves cèl·lules B enviades des de la medul·la òssia, creant el que Melamed diu "homeòstasi": la quantitat total de cèl·lules B en la medul·la òssia ia l'exterior roman estancada. No obstant això, les cèl·lules B no desapareixen simplement. Es converteixen en cèl·lules B de "memòria", de manera que si el cos està exposat a un patogen anterior, l'individu no emmalaltirà. Això es deu al fet que la resposta immune serà ràpida i robusta i eliminarà el patogen, sovint sense si més no sentir que està exposat.





A diferència de les cèl·lules B, les cèl·lules de memòria són de llarga durada. "Imagina que estàs creixent fins a l'edat adulta i et converteixes en un adult i després en una persona gran", explica Melamed. "Acumules en el teu cos moltes cèl·lules de memòria. Estàs exposat tot el temps a patògens i, per tant, crees més i més cèl·lules de memòria. A causa de que tenen una vida tan llarga, no queda espai per a noves cèl·lules B ".





Llavors, què passa quan apareix un nou patogen, com el coronavirus? No hi ha cèl·lules B joves que puguin reconèixer-ho. Aquesta és una de les raons per les que la gent gran són més susceptibles a l'COVID-19 greu ia moltes altres malalties.





Com es va assenyalar, això succeeix a causa de la necessitat de el cos de realitzar la homeòstasi, alguna cosa que el laboratori de Malamed va descobrir fa una dècada. Però aquest any, el descobriment va fer un pas més i va descobrir el mecanisme per anul·lar el sistema.





"Trobem senyals hormonals específiques produïdes per les cèl·lules B velles, les cèl·lules de memòria, que inhibeixen que la medul·la òssia produeixi noves cèl·lules B", va dir Melamed. "Aquest és un gran descobriment. És com trobar una agulla en un paller ". També significa que, amb el temps, es podrien trobar medicaments o tractaments específics per inhibir una de les hormones en la via de senyalització i fer que la medul·la òssia produeixi noves cèl·lules B.





Per validar la seva teoria, el laboratori de Melamed va col·laborar amb els departaments d'hematologia i reumatologia a Tel Aviv Sourasky Medical Center i Rambam Health Care Campus. Van realitzar un tractament dirigit a pacients amb malalties com el lupus, el limfoma i l'esclerosi múltiple, on els afectats pateixen una dismunución de cèl·lules B. Després d'administrar el tractament, lloa científics van veure com el seu sistema immunològic es va rejovenir i que els seus cossos podien produir noves cèl·lules B novament.





El científic que lidera l'estudi va recomanar que els metges utilitzin aquest coneixement per protegir millor a la gent gran, per exemple, instituint un programa de vacunació dirigit només a la població adulta que s'avança a les variants amb una injecció addicional: "fins i tot cada tres o quatre mesos, vacunar-los novament i novament, per assegurar que mantinguin alts nivells d'anticossos ".





També assenyala que una altra sortida seria barrejar vacunes, com combinar una injecció d'una vacuna d'ARNm de Pfizer amb un reforç d'AstraZeneca administrat diversos mesos després, "el que pot generar una millor estimulació de el sistema immunològic de la gent gran".





A el mateix temps, assegura que es necessitarien assaigs clínics per determinar com inhibir de manera segura les hormones per tal de trobar una solució a més llarg termini, amb sort abans de la propera pandèmia.