Demanen a Colau més recursos per a la neteja mentre les rates envaeixen Barcelona: "És una ciutat bruta i deixada"

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha alertat aquest dilluns de plagues de rates i escarabats en diversos districtes de la ciutat, com Sant Martí, Ciutat Vella i Les Corts, i ha demanat a Govern municipal, liderat per Ada Colau, més recursos per netejar la ciutat.





"Hem constatat, passejant per tots els barris, que tenim una ciutat bruta i deixada", ha sostingut el portaveu d'ERC al consistori, Jordi Corones, en roda de premsa aquest dilluns.





Ha lamentat que no "s'han planificat les plagues, ni es fa el manteniment adequat de parcs i jardins i l'espai públic, ni s'ha dotat a la Guàrdia Urbana de prou recursos per controlar l'incivisme".





Rates a prop dels jardins de Josep Trueta, al districte de Sant Martí de Barcelona. - ERC BARCELONA





En aquest sentit, ha criticat que les contractacions extraordinàries per a neteja i manteniment de parcs i jardins han estat insuficients, i per això els republicans demanaran en la pròxima comissió d'Ecologia i Urbanisme fer una inversió extra en els serveis de neteja i manteniment.







Corones també s'ha referit a la modificació de l'ordenança de terrasses que vol aprovar el Govern municipal per consolidar les terrasses a la calçada, i ha advertit que ERC no rebutja que s'ubiquin a la calçada, però sí que se sumin a les que ja hi havia a les voreres.