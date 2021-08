Raquel Sánchez descarta traspassar l'AP-7 i l'AP-2 a la Generalitat en els seus trams a Catalunya

@EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartat traspassar a la Generalitat la gestió de l'AP-7 i l'AP-2 en els seus trams de Catalunya. En una entrevista de TV3, ha respost d'aquesta manera en preguntar-li per aquesta petició del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró.





Sánchez ha assegurat que "no està dins dels objectius del Ministeri" i que el Govern no està en aquesta fase de negociació ni de parlar amb el Govern sobre això. Ha donat per "finalitzat" el model de peatges existent fins ara i ha apuntat que el Govern estudia un sistema de tarifació per ús que garanteixi el manteniment de les vies i la seguretat viària.





En tot cas, ha de ser "un sistema públic i just", pel que ha avançat que, literalment, serà la mínima tarifació possible. Sobre l'anunci de la Generalitat de descartar el pagament d'una vinyeta, Sánchez ha considerat que és un canvi de posició "positiu" ja que hi ha altres sistemes que ha assegurat que són més justos i homogenis.