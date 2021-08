Denunciat a Girona per presumptament conduir a 195 per hora en un tram de 80

@EP





Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment al conductor d'una moto per presumptament circular a 195 quilòmetres per hora en una carretera limitada a 80 a Palau-Saverdera (Girona).





Segons han explicat en un comunicat aquest dilluns, els fets van passar divendres en un control de velocitat que una patrulla havia establert, i cap a les 13.00 hores els agents van detectar una moto que circulava a 195 per hora en un tram limitat a 80.





Davant la impossibilitat d'aturar-lo i "pel risc que representava per a la resta d'usuaris de la via", una patrulla es va presentar al domicili de titular, ho van denunciar i va quedar citat per declarar el 2 de setembre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres (Girona).