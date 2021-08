L'ONU anuncia la fi de l'ús de la gasolina amb plom a escala mundial

@EP





L'ús de la gasolina amb plom s'ha acabat arreu del món, segons ha anunciat aquest dilluns l'Organització de les Nacions Unides (ONU). La fita s'ha aconseguit, afirma l'entitat, després que aquest combustible altament contaminant hagi deixat d'oferir-se a les benzineres d'Algèria el juliol passat.





L'òrgan recorda que aquest metall pesant s'afegia a la gasolina des del 1922 per millorar el rendiment dels motors, i que des d'aleshores ha esdevingut una "catàstrofe per al medi ambient i la salut pública". L'ONU estima que prohibir l'ús de la gasolina amb plom evitarà més d'1,2 milions de morts prematures cada any i subratlla que el plom afegit a la benzina ha contaminat l'aire, la pols, el terra, l'aigua potable i els conreus durant un segle.





Segons l'ONU, en la dècada del 1970 gairebé tota la benzina produïda al món contenia plom. En la dels 80, la majoria de països d'ingressos alts l'havien prohibit, però a principis del segle XXI gairebé tots els d'ingressos baixos i mitjans, inclosos alguns de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), en seguien fent servir.





Malgrat la fita anunciada aquest dilluns, l'ONU recorda que el sector de transport és responsable de gairebé una quarta part de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle relacionats amb l'energia, i preveu que aquesta proporció augmenti a un terç el 2050.