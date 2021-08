Alliberen una dona tancada 18 hores a la força en un pis de Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona han alliberat una dona que presumptament havia estat tancada 18 hores a la força en un pis buit al barri Gòtic de la ciutat, han explicat fonts municipals a Europa Press.





Segons va explicar la víctima als agents, els fets van passar cap a les 20 hores de dijous, quan dos homes presumptament la van contractar per a realitzar serveis de neteja en un pis,van marxar i la van deixar tancada.





En veure que no tornaven, "la dona va cridar, una veïna va sentir els crits i va avisar la Guàrdia Urbana, i els agents van comprovar que el pis era d'un home que no era a la ciutat". Els agents es van desplaçar cap a les 14 hores de divendres fins al pis i van trobar a una dona que "no tenia forma de sortir de l'immoble".





Els Bombers de Barcelona van facilitar "la sortida de la dona de l'interior del pis", i des del divendres els agents estan pendents de les detencions dels homes, i la dona ha tramitat la denúncia per presumpta detenció il·legal.