El Reial Madrid interromp les negociacions per Mbappé, que podria fitxar pel club al gener

El mercat de fitxatges es tanca aquest dimarts a les 23: 59h i, a falta d'una resposta del PSG, el Reial Madrid ha decidit interrompre les negociacions per Mbappé.





Tots dos clubs han negociat durant setmanes pel davanter, però el Reial Madrid no està disposat a pagar més dels 170 milions que va oferir dijous passat, a més d'altres 10 per variables. Però el PSG no sembla estar d'acord amb l'oferta del conjunt blanc, que consideren insuficient.





Així doncs, si el club parisenc no truca al Reial Madrid abans de les 23: 59h d'aquest dimarts i arriba a un acord amb Florentino, el fitxatge haurà d'esperar fins al gener. En aquest moment, Mbappé quedarà lliure i podrà signar de forma gratuïta amb el club espanyol.