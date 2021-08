Un tren de mercaderies descarrila a Riudellots

Un tren de mercaderies ha descarrilat cap a les 3.30 hores de la matinada d'aquest dimarts a Riudellots (Girona), el que ha obligat a interrompre la circulació de les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Girona i Caldes de Malavella (Girona).





L'incident no ha deixat ferits i s'ha produït mentre el tren feia el recorregut Portbou-Tunis (Girona), han informat fonts de Renfe.





Un servei alternatiu per carretera el trajecte entre Girona i Caldes, i "en la mesura del possible" s'encaminarà als viatgers als serveis d'Alta Velocitat.





Encara no hi ha previsió de quan es podrà reprendre la circulació després de la sortida de la via de tren, les causes del qual estan sent investigades per Adif.





Els tècnics de Renfe i Adif s'han desplaçat fins al lloc dels fets per valorar l'afectació i encarrilar els combois.





A més, Renfe està destinant personal d'informació i atenció al client als punts afectats per a atendre als passatgers, que també poden seguir les actualitzacions en els canals de comunicació de la ferroviària.