Garzón va guanyar 7,6 milions com a advocat el 2020, el millor any del seu despatx

Baltasar Garzón va registrar el seu millor any com a advocat en 2020. El seu despatx, l'International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), va ingressar un total de 7,6 milions d'euros. Així doncs, es va convertir en el seu millor exercici des que va obrir les portes el 2012.





Les xifres obtingudes pel despatx de l'exjutge de l'Audiència Nacional es van disparar l'any passat. I és que el 2018 van generar 2,8 milions d'ingressos i en 2019 van ser 4,1 milions. Per tant, el 2020 la xifra va augmentar en 3,6 milions.





A més, també va ser 2020 el seu millor any quant a beneficis es refereix: van guanyar 0.95 milions d'euros, fet que suposa triplicar les xifres anteriors. Fins llavors, els beneficis anuals es situaven en els 0,3 milions, excepte el 2017 que van ser de 0,4 milions d'euros.





D'altra banda, segons informa Vozpópuli , el despatx de Garzón va tancar 2020 amb un deute amb bancs a llarg termini de 0,6 milions d'euros. A més, també tenia un passiu a curt termini de 2,4 milions (un milió i mig més que l'any anterior) amb altres creditors.