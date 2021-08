VÍDEO. El viladecanenc Sergio Garrote es proclama campió paralímpic de contrarellotge H2

@SergioGarrote





Un emocionat Sergio Garrote ha aconseguit la medalla d'or en el seu debut somiat en els seus primers Jocs Paralímpics a Tòquio 2020.





Fusionat amb la handbike, a la qual mima amb una cura meticulosa, Garrote se sent capaç d'encarar qualsevol desafiament, per més atzarós que sigui el camí. Va obrir el seu palmarès amb una plata en una Copa d'Europa a Fossano (Itàlia) el 2015 i a l'any següent en la seva estrena a la Copa del Món va treure dues plates a Bilbao. El seleccionador espanyol, Félix García Casas, va quedar tan enamorat del seu talent que va moure cel i terra per aconseguir-li una plaça per als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro 2016 després de la sanció per dopatge a Rússia. "Per uns dies vaig somiar amb això, però finalment no va poder ser. I després em va fer ràbia perquè al suís Tobias Fankhauser, que a Brasil es va emportar el bronze, li havia guanyat dues vegades aquest any", subratlla.





La seva personalitat arrasadora i indomablemente optimista ja evocava que arribaria lluny. Des del seu debut ha anat engolint una medalla després d'una altra fins a liderar el rànquing mundial. En els últims cinc anys, ha acumulat 18 medalles a la Copa del Món i nou metalls en mundials: dos bronzes a Sud-àfrica 2017, dos bronzes en Maniago (Itàlia) 2018, dues plates a Emmen (Holanda) 2019 i tres plates a Portugal 2021.











L'esportista que entrena al Club Ciclista de Sant Boi va aconseguir l'or en la prova de contrarellotge classe H2 de ciclisme de ruta i va rebre la seva més que merescuda medalla després de cinc anys d'esforç, sacrifici i treball, en una prova on el viladecanenc va mostrar tota la seva força i grandesa esportiva.





@SergioGarrote després d'acabar la prova paralímpica.





De fet en les seves primeres declaracions als mitjans Garrote va afirmar: "Ni en els meus millors somnis podria imaginar-me això".





@SergioGarrote en plena competcio als JJOO de Tòquio 2020





LES PRIMERES PARAULES DEL CAMPIÓ Paralímpic











AIXÍ HA GUANYAT SERGIO GARROTE LA SEVA MEDALLA D'OR











UNA HISTÒRIA DE SUPERACIÓ CONTINUA





A les tòrrides sobretaules de juliol, Sergio Garrote seguia amb entusiasme cada etapa de la Volta de França al costat del seu germà perquè el ciclisme era la seva passió. Fins que als 21 anys es va desfer de les seves bicicletes després de quedar tetraplègic per un accident laboral en la construcció. Gairebé 15 anys després d'aquell cop es va retrobar amb el seu esport a través d'una handbike, amb la qual s'ha convertit en un dels millors del món, en un ciclista voraç, valent i amb una ambició inesgotable.





Al juny es va penjar tres plates al Mundial de Cascais (Portugal) i anava llançat a per l'or en el seu debut en els Jocs Paralímpics. "Si m'haguessin dit fa dues dècades que estaria tan amunt i gaudint de l'esport d'alta competició, m'hauria rigut. Estic vivint un somni", assegurava davant els mitjans abans de la seva victòria.





La seva vida va fer un gir brusc fa 20 anys, quan una caiguda des de la bastida d'una obra en la qual treballava li va originar una greu lesió medul·lar. "Les cames no les puc moure i en els braços em van quedar seqüeles. Tot el que havia construït es va venir a baix, vaig haver de fer creu i ratlla. A el principi va ser dur, no podia coordinar moviments i era incapaç fins i tot de portar-me la cullera a la boca", relata.







En aquests primers anys de dol es va refugiar en els llibres, va arribar a estudiar fins a tercer de Medicina. "Sabia que seria metge, així que quan em vaig sentir satisfet amb el que havia après, d'un dia per l'altre vaig decidir matricular-me en criminologia", explica. Va durar poc ja que el 2014 ho va deixar tot per la handbike, el seu gran motor per combatre la tetraplegia. "La primera vegada que vaig veure una em va semblar un trasto estrany. I al provar-l les sensacions van ser desagradables, vaig patir muscularment perquè els meus braços no estaven bé. Ara gaudeixo amb el que faig, em sento lliure i feliç amb el regal que em va donar la vida. Aquests anys de lesió i obstacles van cobrar sentit", recalca.





Estirat sobre la bici, en paral·lel a terra, s'ha esforçat a la carretera, amb ascensions a l'alt de Begues. "El circuit de Tòquio té molt desnivell i des de gener he estat treballant aquest aspecte, doblant el port de muntanya amb 18 quilòmetres de pujada constant".







En paraules de Garrote: "quan em poso el mallot de la selecció espanyola puc assegurar que sempre vaig a per l'or, no concebo una altra cosa, no em val la plata ni el bronze. La meva lluita és anar a pel màxim, competeixo per guanyar, aquesta és la meva religió".





Sergio Garrote viu dedicat a la seva gran passió que li proporciona triomfs com el d'aquest dimarts a Tòquio.





Felicitats, campió!