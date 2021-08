Una mare de Badalona és desnonada amb els seus tres fills, un d'ells amb leucèmia

Habitatges de Badalona @ep





Hi ha històries que visibilitzen que, encara que sembli que vivim en societats civilitzades, ens queda molt per avançar. Alejandra és una mare procedent de Veneçuela que va arribar a Barcelona amb els seus tres fills, de 6, 9 i 17 anys, per poder tractar al seu primogènit, que pateix leucèmia. Van sortir de Veneçuela per fugir de la misèria i van trobar molta més a Espanya.





Quan va arribar a Espanya, Alejandra i els seus tres fills van viure en un pis d'acollida que els havien assignat com demandants d'asil, segons expliquen a El Periódico. Però quan va obtenir la residència el van haver de deixar. Llavors van començar a buscar disponibilitat a Barcelona però tot era massa car, i finalment van acabar trobant dues habitacions econòmiques a Badalona, on es van anar a viure. Però poc els va durar l'estabilitat.





El matí d'aquest dilluns, a les vuit, va arribar el propietari del pis i va expulsar a la família, i fins i tot els va pagar un taxi perquè no es quedessin amb les seves maletes a la porta. El motiu és que Alejandra no va llogar directament les habitacions al propietari, sinó a una llogatera que no pagava i que l'arrendatari va decidir expulsar.





Sense cap opció, Alejandra i els seus tres fills es van dirigir a serveis socials, però li van dir que no tenien res, que no podien ajudar-los. La mare i els menors es van refugiar durant hores davant de l'oficina pública que se suposa que els havia d'ajudar i que tampoc ho va fer, sota d'un pont davant la parada de metro de la Salut, a Badalona.





El seu fill gran, amb 17 anys, malalt de leucèmia i en cadira de rodes, pateix al veure la seva mare lluitar contra vent i marea mentre ell, pel seu estat físic, no pot fer res. Començarà a estudiar un Programa de Formació Professional el proper any en Barcelona al que ja s'ha matriculat: "Nosaltres no volíem deixar Barcelona, però vam venir a Badalona perquè és l'únic lloc en el qual trobem habitació. El problema ara és que a Barcelona no ens ajuden perquè ara vivim a Badalona ia Badalona ens diuen que estem empadronats a Barcelona ", explica la mare a El Periódico





Després que Alejandra mogués cel i terra per trobar un lloc on poder dormir, i amb l'ajuda de la comunitat veneçolana a Espanya que ha actuat com a altaveu, l'Ajuntament de Badalona ha ofert a la família "una nit amb alimentació i trasllat al CUESB" , un allotjament d'emergència a Badalona. Però la nit no ha acceptat la proposta per ser tan temporal i ha acabat agafant tres nits d'hotel. "El meu fill aquest dimarts ha d'anar a l'hospital a fer-se una prova important i no em vull trobar demà a la mateixa situació que avui, a més amb la pluja que cau i que es preveu continuï caient", es justifica Alejandra.