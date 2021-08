TikTok prohibeix un repte després dels greus accidents que ha provocat

@EP





Cada dia milers de persones comparteixen vídeos participant en reptes de xarxes socials, sobretot de Tik Tok. Moltes vegades aquests reptes resulten perillosos per a les persones que els practiquen i en diverses ocasions s'han conegut greus accidents produïts després de portar a terme aquests desafiaments. Però no ha estat fins ara quan la plataforma s'ha posat seriosa: Tik Tok ha prohibit el Milk Crate Challenge i tots els hashtags relacionats amb ell.





Aquest repte consistia a col·locar diverses caixes de llet (o de qualsevol altra cosa) en forma de piràmide, de manera que quedessin com si fossin esglaons. Les persones que participaven havien d'intentar pujar fins a dalt per una banda i baixar per l'altre i, com més alta fos la piràmide, millor.





Però intentar complir amb el repte ha portat a moltes persones a caure i provocar-se greus lesions. Tant és així, que Tik Tok s'ha vist obligada a prendre cartes en l'assumpte. "TikTok prohibeix el contingut que promou o glorifica els actes perillosos, i eliminem els vídeos [...] per desincentivar aquest contingut", explicava la plataforma en un comunicat enviat a mitjans de comunicació.









Però a més d'aquest, són molts altres els reptes perillosos que circulen per xarxes socials. Sense anar més lluny, a Catalunyapress us dvam parlar d'un repte que consistia en posar-se imants en la llengua i que havia portat a desenes de nens a passar per quiròfan perquè els havien empassat i se'ls havien quedat en els intestins. També ho vam fer d'un altre que consistia a calar foc a un mirall i que havia provocat cremades greus a algunes persones. A més, vam explicar el cas d'una noia que va patir un infart al prendre suplements esportius en pols, sense diluir en aigua, abans de practicar esport.