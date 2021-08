Airbnb bloqueja reserves de 4.500 persones a Barcelona en un any per evitar festes il·legals

Airbnb @ep





El projecte pilot que va llançar Airbnb el 2020 per prevenir les conductes irresponsables i reduir les festes no autoritzades en allotjaments en alguns països d'Europa va bloquejar reserves de 4.500 persones a Barcelona en un any.





En un comunicat aquest dimarts, la plataforma de lloguer turístic ha explicat que aquestes mesures restringeixen en certes circumstàncies algunes reserves de clients menors de 25 anys sense historial de ressenyes positives.





Aquestes iniciativa es va introduir després de l'èxit de programes similars duts a terme als Estats Units i Canadà, on es va apreciar un descens de les festes no autoritzades.





50.000 PERSONES A TOT ESPANYA





Segons dades de la companyia, des del seu llançament a l'agost de 2020, la tecnologia per aplicar aquestes restriccions ha bloquejat o redirigit reserves del voltant de 375.000 persones a tot Europa.





A Espanya, es va impedir a gairebé 50.000 persones realitzar una reserva: més de 10.000 persones a Madrid, 4.500 a Barcelona, al voltant de 2.300 a València i gairebé 2.000 a Màlaga.





No obstant això, la directora general d'Airbnb Màrqueting, Mònica Casañas, ha explicat que a Espanya "es realitzen milers d'estades cada nit, sent la immensa majoria viatgers respectuosos i considerats amb els veïns".





A més de restringir certes reserves, al maig Airbnb va llançar un pla de seguretat per a l'estiu que incloïa una Línia d'Atenció per a veïns a Espanya que ara està disponible en 27 països de tot el món.





Aquestes accions formen part de l'actualització, a principis d'agost, sobre els compromisos per ajudar a promoure el retorn dels viatges assegurances a Europa.