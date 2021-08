Una boxejadora de 18 anys, en estat crític després de quedar KO en un ring

Pixabay





Una boxejadora mexicana de tan sols 18 anys, Jeanette Zacaries Zapata, coneguda com 'Chiquitaboom', es troba ingressada en un hospital en estat crític després de ser noquejada en un ring de Califòrnia.





En el quart assalt del combat, la púgil va rebre forts cops a la cara per part de Marie Pier. L'àrbitre va decidir aturar la baralla, però abans que finalitzés, Pier va colpejar a la mexicana, el seu coll es va veure afectat i va començar a convulsionar encara dempeus mentre el seu equip intentava aguantar-la.





La seva contrincant no es va adonar del que passava i va celebrar la seva victòria. Mentrestant, un grup de paramèdics va pujar al ring per prestar els primers auxilis a Jeannette Zacaries. La van treure en llitera i la van portar a l'hospital Sacré-Coeur, on segons Tv Azteca la van haver de reanimar per salvar-li la vida i on es troba ara en estat crític.