Sitges acull aquest dimarts una nova marató de vacunació sense cita prèvia

@EP





El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya organitza aquest dimarts en un únic torn de 9 a 13.30h una marató de vacunació per facilitar l’accés a aquesta a les persones a partir de 12 anys. Durant el matí s’administraran tant la primera dosi de la vacuna com les segones dosi sempre que hagin passat les setmanes que pertoquen segons normativa. Hi podran accedir-hi, les persones que portin la targeta sanitària o un document d’identificació (DNI, passaport o NIE).





El ritme de la campanya de vacunació s’ha alentit amb motiu de les vacances d’estiu i, davant aquesta situació, Salut duu a terme maratons de vacunació i iniciatives amb punts de vacunació distribuïts arreu de Catalunya amb l’objectiu d’incrementar la cobertura poblacional. A Sitges es pretén arribar a les persones que encara no s’hagin vacunat i, sobretot, als més joves per facilitar la tornada a les escoles i instituts i que el curs escolar es pugui iniciar amb el màxim nombre d’alumnat vacunat.





La marató de vacunació, que es va dur a terme el 17 d’agost, va finalitzar amb un total de 309 persones vacunades.