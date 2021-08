Un presentador afganès demana a la població que "no tingui por" mentre és envoltat per talibans armats

Envoltat de rifles d'assalt, un presentador afganès ha intentat persuadir la població perquè no tinguin por als talibans. Aquestes són les esgarrifoses imatges que han hagut de presenciar els espectadors de l'Afganistan després que un grup de vuit talibans armats entressin en un estudi de televisió per intimidar el presentador, que llegia un comunicat on es demanava tranquil·litat a la població.

















Els talibans han justificat la seva presència al programa dient que estaven escortant a un dels seus comandants durant una entrevista en directe. "Emirat Islàmic (així es refereixen els talibans a país) vol que el públic cooperi amb ells i no haurien de tenir por" , llegeix el periodista.







"Els talibans en si mateixos són sinònims de por en la ment de les persones", ha afirmat la periodista i activista Masih Alinejad, que ha compartit el vídeo a les xarxes.