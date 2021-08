BNEW 2021 projecta la recuperació amb un ampli programa d’innovació

Barcelona New Economy Week, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre a Barcelona, segueix escalfant motors. La cita, que vol projectar la recuperació de l'economia mundial des de Barcelona comptarà aquest any amb 10 verticals, consolidant-se com l'únic gran esdeveniment multisectorial de caràcter internacional.





La nova edició de BNEW seguirà comptant amb les cinc àrees temàtiques que van inaugurar l'esdeveniment el 2020 (Logistics, Real Estate, comerç electrònic, els Economic Zones, i Digital Industry) a les que incorpora enguany cinc verticals amb un enfocament més transversal: Talent , Science, Mobility, City i Sustainability. Totes les temàtiques comptaran amb un ampli programa de sessions i speakers destacats que van a apropar les principals claus i reptes per a una recuperació econòmica basada en la innovació i els nous negocis derivats de la digitalització i la sostenibilitat.





BNEW manté el seu caràcter híbrid (digital i presencial) i 100% professional, i compta ja amb el registre obert a través del seu web. En la primera edició l'esdeveniment va comptar amb prop de 11.000 registrats de més de cent països,una xifra que l'organització espera superar amb escreix aquest any.





Debats y panells d’alçada per als seus deu verticals





Cada sector d'activitat present a BNEW disposarà d'un programa de debats i panells propi i la participació de destacats professionals i experts de caràcter internacional. En total seran més de 800 speakers de primer nivell repartits en 240 hores de continguts. En el cas de BNEW Logistics tindran lloc debats al voltant de temes transcendentals com els reptes de la logística d'última milla, l'equilibri entre les noves pautes de consum i la sostenibilitat, els problemes derivats de la saturació de les grans infraestructures portuàries o els efectes de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.





Per la seva banda, BNEW Real Estate centrarà les seves sessions en les oportunitats d'inversió en el sector, així com els reptes i tendències en el mercat residencial. El vertical situarà l'interès també en l'impacte del teletreball en el segment d'oficines o la irrupció de la digitalització a través de les Proptech.





BNEW Ecommerce posarà el focus en les claus de la digitalització en el comerç global després de la pandèmia, la millora de l'experiència de client, el boom dels marketplaces o la irrupció i oportunitats que obre el pagament amb moneda digital.





Una altra de les àrees que repeteix és BNEW Digital Industry que tractarà temes sobre les noves tecnologies de fabricació, les noves aplicacions per a sectors com l'agricultura o la salut, així com l'impacte del 5G en la indústria. També repeteix BNEW Economic Zones, que analitzarà el paper de les zones econòmiques a la recuperació econòmica i l'impuls del comerç global.





Pel que fa als nous verticals d'aquesta segona edició, BNEW Talent es convertirà en l'escenari de debat sobre com atraure i conservar el talent en la nova economia, així com els nous perfils associats a la digitalització i els reptes per als sistemes educatius del futur. Connectat a aquesta àrea, BNEW Science abordarà aspectes com la importància que té la collaboració público-privada per a afavorir la transferència de coneixement i per a desenvolupar vincles entre ciència i empreses en l’economia 4.0.





El programa de BNEW 2021 es completa amb tres verticals al voltant dels reptes de la sostenibilitat i dels entorns metropolitans. BNEW Sustainability centrarà els debats en les claus de la sostenibilitat en grans sectors com l'alimentació o la moda, així com els reptes del canvi climàtic i la gestió de residus en l'activitat industrial. BNEW Mobility posarà el focus en l'avanç de la mobilitat elèctrica i sostenible i les noves oportunitats de negoci associades, i finalment BNEW City aporta una gran proposta d’entreteniment basat en el potencial que té Barcelona a nivell cultural. Per això, els espais de BNEW comptaran amb mobiliari de dissenyadors establerts a Barcelona i, al llarg del 4 dies de l’esdeveniment, tindran lloc concerts a Casa Seat i showcookings de la mà de reconeguts xefs i de comerciants de la Boqueria.





Un món d’oportunitats per als negocis





Un dels punts forts de BNEW seguirà sent el seu programa de networking per a generar contactes entre tots els assistents a l’esdeveniment, sent l’únic gran esdeveniment multisectorial que permet sinèrgies entre empreses i professionals d’activitats molt diverses, però sempre amb la innovació com a punt d’unió. L’exclusiva plataforma tecnològica de BNEW serà l’encarregada de creuar totes les dades de tots els assistents, i les empreses podran aprofitar totes les oportunitats de visibilitat mitjançant l’espai de BVillage.