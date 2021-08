'El Mieloma Múltiple pren els cinemes: la pel·lícula de la meva vida", campanya per fer visible la malaltia

@EP





"Fa 12 anys vaig arribar a pensar que mai més tornaria a trepitjar un cinema. Tant el setè art com la literatura han estat sempre les meves dues grans passions. Però quan et diagnostiquen un càncer rar de la sang, les teves prioritats canvien, i el que donaves per segur, deixa de ser-ho tant. En tota pel·lícula sempre hi ha un protagonista. En aquesta història, la protagonista sóc jo". Així comença el relat de Teresa Regueiro a 'La pel·lícula de la meva vida', com a part de la campanya de conscienciació social 'El Mieloma Múltiple pren els cinemes', impulsada per Celgene, una companyia de Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), amb la col·laboració de la Comunitat Espanyola de Pacients amb Mieloma Múltiple (CEMMP).





El 5 de setembre es commemora el Dia Mundial del Mieloma Múltiple, el segon càncer de la sang més freqüent. A Espanya s'estima que hi ha 12.000 pacients i es diagnostiquen anualment 2.000 nous casos. "Per a mi aquesta campanya és un objectiu per fi complert, introduint el mieloma i als seus pacients en la vida de la societat en general perquè coneguin aquesta malaltia d'una manera clara i concisa, perquè volem fer-nos presents perquè qualsevol persona conegui el mieloma i aquesta és la millor manera de començar. El cinema ens donarà la llum que necessitem per iniciar el viatge ", explica Teresa Regueiro, presidenta del CEMMP i protagonista de la cinta.





Amb aquest objectiu, durant els dies 3, 4 i 5 de setembre diferents cinemes d'Espanya projectaran aquesta petita pel·lícula en 105 sales de 8 ciutats (Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Biscaia, Oviedo, La Corunya i Màlaga). A més, #LaPeliculaDeMiVida arribarà a les xarxes socials gràcies al suport de diferents personatges de la petita i gran pantalla, a través dels seus canals, els que ajudaran a fer visible la malaltia: Belén Rueda, Jesús Mosquera, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Tejero, Octavi Pujades i Guadalupe Fiñana.