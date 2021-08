La Casa Reial comparteix les primeres imatges de la Princesa Leonor al col·legi de Gal·les

La Princesa Leonor ja es troba totalment instal·lada al que serà la seva llar durant els dos propers anys, el UWC Atlantic College de Gal·les, on cursarà el Batxillerat Internacional a aquesta nova i il·lusionant etapa de la seva formació professional, que comença quan l'hereva a el tron està a punt de fer 16 anys (el 31 d'octubre).





Princesa Leonor @ep





Aquest dilluns la Princesa d'Astúries protagonitzava una emocionant comiat a l'aeroport de Madrid Barajas dels Reis Felip i Letizia i de la Infanta Sofia, deixant l'estricte protocol a un costat i mostrant-se com una família normal, uns pares i una germana que, amb una barreja de sentiments - tristesa per la seva marxa però feliços per ella - deien adéu a Leonor la Princesa entre abraçades i petons, abans que l'hereva comencés la qual promet convertir-se en una de les millors experiències de la seva vida.





Hores després, i després d'aterrar al londinenc aeroport de Heathrow i traslladar-se en autobús - al costat de la resta dels seus companys - en un trajecte de gairebé tres hores, la Princesa d'Astúries arribava a el castell de Sant Donat - una pintoresca construcció de al segle XII on està al campus de l'UWC Atlantic College - i, radiant, ens ha regalat les seves primeres imatges a Gal·les, on viurà els propers dos anys.





A les fotografies distribuïdes per Casa Reial veiem a Leonor feliç, amb un immens somriure i una brillantor als ulls que reflecteix la seva il·lusió per aquesta aventura que inicia lluny de casa i de la seva família, recorrent d'allò més relaxada el que serà la seva nova llar , amb el marc incomparable de l'espectacular castell de Sant Donat i els seus jardins de fons.





Amb els cabells deixats anar i una naturalitat que no sol mostrar en les seves aparicions públiques, la primogènita dels Reis ha lluït el mateix look amb el qual la vèiem a primera hora del matí acomiadant dels seus pares a Barajas; uns senzills pantalons texans, unes còmodes sabatilles esportives, samarreta de cotó de ratlles marineres i una caçadora verda militar, similar a la que la Reina Letizia ha lluït en diverses ocasions.