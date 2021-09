COEPSE demanarà al Govern central una auditoria "que acrediti l'import que l'Estat deu als pensionistes"

José Luis Escrivá @ep





El Govern central va aprovar recentment el primer bloc de la reforma de les pensions i José Luis Escrivá, el ministre de Seguretat Social, està preparant la segona part aprofitant la pausa estiuenca. Per això, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic (COEPSE) han emès un comunicat denunciant que, amb la segona reforma "es pretén donar impuls a la privatització de les cotitzacions socials que percep la seguretat social, cap a fons privats de pensions" .





Des COEPSE creuen que aquesta decisió de Govern central "suposaria una gravíssima amenaça al sistema públic de pensions i de fet a la sobirania del nostre país, que veuria volar els nostres estalvis cap als paradisos fiscals on s'assenten els fons voltor i amb això la preservació d'un dret tan bàsic de la nostra societat com són les pensions ", lamenten en un comunicat.





L'associació en defensa de les pensions denuncia que l'Executiu està escometent aquesta reforma sota "la falsa premissa que les pensions no són sostenibles". No obstant això, exposen que CCOO va publicar un estudi fa uns anys on es mostrava que el sistema era autosuficient, però els seus excedents han estat sotmesos a un malbaratament públic per part dels diferents governs.





A més, des de COEPSE recorden que "el Tribunal de Comptes, també va advertir de l'ús inadequat del salari diferit dels i les treballadores per part dels governs, i l'actual ministre Escrivà ho va posar de manifest en el seu anterior càrrec com a director de AIREF, recorden des COEPSE.







Per això entenen que "no hi ha justificació perquè canviï el nostre sistema. No hi ha justificació de les reformes que s'han imposat i no hi ha raó per acceptar aquesta segona part de l'Acord Social per privatitzar els ingressos de la Seguretat Social", conclouen.







En aquest sentit COESPE, ha realitzat una campanya de recollida de signatures per exigir al Govern central la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social que acrediti l'import que l'estat deu als i les pensionistes i un calendari per a la seva devolució. A aquesta proposta s'han sumat ajuntaments de tot el país, Diputacions, Parlaments Autonòmics, Parlamentaris nacionals de diversos partits, UGT en el seu últim congrés, així com diferents federacions de CCOO.





La importància d'aquesta exigència "és que acaba amb el discurs implantat en la societat de manera interessada, que el futur de les pensions depèn de les reformes de 2011 i 2013 implantades i les previstes en l'Acord Social", expliquen en un comunicat.





Finalment, denuncien que "les falses premisses d'insostenibilitat, quan el seu suficiència és demostrada i demostrable, només persegueixen el deteriorament de l'actual Sistema Públic de Pensions amb l'empobriment dels i les futures pensionistes. Sota aquesta suposada crisi s'està imposant l'augment de l'edat de jubilació i dels anys cotitzats".