Les vacunes del Covid generen anticossos en el 90% de pacients que prenen immunosupressors

La vacuna COVID-19 va provocar respostes d'anticossos en gairebé nou de cada 10 persones amb sistemes immunitaris debilitats, encara que les seves respostes van ser només al voltant d'un terç de fortes que les de les persones sanes, segons un estudi realitzat per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a San Louis als Estats Units.







L'estudi, publicat a 'Annals of Internal Medicine', va analitzar a les persones que prenien medicaments immunosupressors per tractar malalties inflamatòries cròniques com la malaltia inflamatòria intestinal i l'artritis reumatoide. Atès que no s'ha establert un nivell mínim d'anticossos necessaris per a la protecció, ha estat difícil dir si els nivells assolits per les persones que prenen medicaments immunosupressors són prou alts com per protegir-los del COVID-19 sever.





Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels EUA van recomanar recentment que les persones que prenen immunosupressors rebin una tercera dosi de la vacuna per enfortir les seves respostes immunes. No obstant això, el descobriment que la vacuna COVID-19 provoca una resposta en persones amb sistemes immunitaris compromesos, encara que no és una resposta tan forta, és una notícia encoratjadora per a una població que enfronta un alt risc de malaltia greu.





"Alguns dels nostres pacients han dubtat a vacunar-se, la qual cosa és lamentable perquè tenen un major risc de tenir casos més greus de COVID-19 si s'infecten, en comparació amb aquells que no prenen medicaments immunosupressors. Alguns d'ells estan preocupats que la vacunació pugui fer que la seva malaltia s'agreugi, però no hem vist que això passi. Altres no veuen el sentit de la vacunació, perquè pensen que els medicaments que estan prenent per tractar la seva condició autoimmune evitaran que produeixin una resposta immune a la vacuna", assenyala el coautor principal Alfred Kim, professor assistent de medicina que tracta a pacients amb malalties autoimmunes al Barnes-Jewish Hospital.





Quan es van autoritzar les primeres vacunes contra la COVID-19 per a ús d'emergència al desembre de 2020, a Kim li preocupava què tan bé funcionarien per als seus pacients. Estudis anteriors havien demostrat que els medicaments immunosupressors poden mitigar les respostes de les persones a altres vacunes, com les de la grip i les malalties pneumocòcciques.





Kim i el coautor principal Ali Ellebedy, professor associat de patologia i immunologia, de medicina i microbiologia molecular, es van proposar determinar com responen les persones que prenen medicaments immunosupressors a la vacuna COVID-19.





En la investigació es va reunir un grup de participants compost per 133 pacients i 53 persones sanes per comparar. Cadascun dels pacients estava prenent mínim un medicament immunosupressor per a malalties com malaltia inflamatòria intestinal, artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus i esclerosi múltiple.





Els participants van proporcionar mostres de sang dins de les dues setmanes abans de rebre la primera dosi de la vacuna Pfizer o Moderna i dins de les tres setmanes després de rebre la segona dosi. Els investigadors van mesurar els nivells d'anticossos de cada participant i van comptar la quantitat de cèl·lules productores d'anticossos en les seves mostres de sang. Tots els pacients van continuar amb els seus règims de medicaments receptats, excepte tres els medicaments dels quals es van suspendre dins d'una setmana de la immunització.





Tots els participants sans i el 88,7% dels inmunosuprimits van produir anticossos contra el virus que causa COVID-19. No obstant això, els nivells d'anticossos i el nombre de cèl·lules productores d'anticossos en el grup immunodeprimit van ser un terç més alts que els del grup sa.





"Ningú sap quin nivell mínim d'anticossos es necessita per a la protecció. Simplement no sabem si les persones que tenien nivells baixos però detectables d'anticossos estan protegides o no. És aquesta incertesa la que justifica la necessitat d'una tercera dosi, especialment perquè tenim aquestes variants altament infeccioses que són capaços de causar infeccions irruptivas fins i tot entre persones sanes ", assenyala Ellebedy.





Dues classes de fàrmacs van conduir a respostes immunitàries particularment febles. Només el 65% de les persones que prenen glucocorticoides i el 60% de les persones que prenen teràpies que redueixen les cèl·lules B van desenvolupar respostes d'anticossos detectables. Les persones que van prendre antimetabòlits com metotrexat, inhibidors de TNF o inhibidors de JAK, d'altra banda, no van generar respostes immunes significativament més febles que les persones que no van prendre aquests medicaments.





Alfred Kim, Ellebedy i els seus col·legues s'estan preparant per seguir al mateix grup de participants mentre reben les seves terceres dosi. "Rebre aquesta dosi addicional pot ajudar a mitigar aquesta pèrdua de resposta. És realment important que les persones immunodeprimides rebin aquesta dosi per maximitzar la seva capacitat de protegir-se la SARS-CoV-2", han assenyalat els investigadors.