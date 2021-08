Casado aprovaria el delicte de referèndum il·legal i de rebel·lió sense violència si és president

Pablo Casado @ep





El líder de PP, Pablo Casado, ha afirmat aquest dimarts que si és president de Govern aprovarà el delicte de referèndum il·legal, prohibirà els indults per als delictes de sedició i rebel·lió, i aprovarà un delicte de rebel·lió impròpia que no requereix violència, que ha equiparat als delictes d'"alta traïció" que hi ha en altres països.





Durant l'acte 'Unitat nacional i Estat autonòmic davant el nacionalisme' al recinte modernista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, ha acusat el president Pedro Sánchez de no tenir cap pla per a Catalunya i ha sostingut que la taula de diàleg que es reprendrà al setembre és un "pagament" per garantir l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE).





També ha exigit a Sánchez que contesti a la "amenaça" que, segons la seva opinió, va llançar dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a el dir que el 2030 Catalunya ja espera haver votat en un referèndum.