Detinguda una persona i investigades altres tres per tallar les orelles i la cua a 107 animals

Un dels gossos rescatats @ep





Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Comandància de Càceres, han detingut una persona i investigat a tres pels suposats delictes de maltractament d'animals domèstics, falsedat documental, usurpació d'estat civil i trencament de condemna.





La investigació va començar al mes de gener després de la realització de diferents inspeccions en nuclis zoològics de la província de Càceres, amb l'objectiu de verificar el compliment de la normativa animal.





Així, en una d'aquestes actuacions, els agents van inspeccionar l'interior d'un "suposat nucli zoològic", situat en el terme municipal de Càceres, conformat per un total de 109 gossos de gossada destinats a l'exercici de la caça.





Durant aquesta inspecció, es va controlar la identificació electrònica i es va recaptar la documentació individual dels cànids, així com la relacionada amb el transport dels mateixos, ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.





Com a resultat d'aquesta actuació, a més de detectar diferents irregularitats en la documentació aportada, els agents van observar que a 107 dels animals se'ls havien practicat tècniques quirúrgiques consistents en el tall total o parcial de la cua (caudectomía) i el tall d'orelles (otectomía), tractant-se aquests d'actes prohibits a Espanya des del 1 de febrer de 2018, després de l'entrada en vigor de l' 'Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia'.





Concretament, a 38 dels cànids se'ls havia practicat una caudectomía, presentant els 69 restants les dues intervencions, ha apuntat la Guàrdia Civil.





Continuant amb la investigació, i després de l'anàlisi en profunditat de la ingent quantitat de documentació demanada, entre la qual es trobaven passaports d'animals de companyia, vacunacions i tractaments antiparasitaris obligatoris, inscripcions en registres oficials, documents relacionats amb el transport dels cànids, entre d'altres, els agents del Seprona es van adonar de l'existència de diferents irregularitats i indicis sobre la possible comissió de diferents il·lícits penals.





Després d'inspeccionar altres instal·lacions estretament relacionades amb l'anteriorment esmentada, així com de prendre múltiples manifestacions per contrastar tota la informació obtinguda, els agents van decidir investigar a tres persones per la seva suposada participació en els delictes de falsedat en documents oficials i usurpació d'estat civil, a més de trencament de condemna, ja que a un dels investigats li constava una prohibició per a l'exercici de professió, ofici o comerç relacionat amb els animals, així com per a la tinença dels mateixos.





Finalment es va procedir a la detenció d'una quarta persona a la qual, a més de dos dels il·lícits anteriors, se li atribueix, com a responsable de la dula, la comissió d'un presumpte delicte de maltractament animal, pel fet que 52 dels gossos que presentaven les intervencions esmentades, haurien nascut en dates posteriors a l'1 de febrer de 2018, per la qual cosa esmentades operacions de tall de cua i orelles podrien haver constituït una pràctica prohibida i il·legal.





Finalitzava així l'anomenada 'Operació Hundoj' duta a terme pel Seprona de la Guàrdia Civil de Càceres per a l'aclariment dels fets que eren investigats, remetent el conjunt de les actuacions al Jutjat de Primera Instància i Instrucció en funcions de guàrdia, dels de Càceres (Càceres).