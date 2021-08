Així va ser l'últim dia de vida de Lady Diana

@EP





Lady Diana va perdre la vida el 31 d'agost de 1997, per la qual cosa aquest dimarts es compleixen 24 anys d'aquell tràgic dia. Per aquesta raó, són diversos els mitjans de comunicació que han volgut recordar l'últim dia de la vida de Lady Di, a més de les seves últimes paraules.





En els últims mesos han sortit a la llum molts detalls d'aquell dia gràcies a una investigació recollida per Daily Mail. Tots ells es van recopilar en una històrica sèrie de podcasts que van servir per retre-li homenatge a la princesa al dia en què hagués bufat 60 espelmes. Alguns d'aquests detalls han estat els testimonis del cirurgià que la va atendre en quiròfan, Monsef Dahman, o el del cap de bombers que va acudir al lloc de l'accident o el del capellà que va resar per ella.





Gràcies a totes les seves declaracions s'ha pogut conèixer més al detall què va passar aquell dia en què el cotxe negre en què viatjava la princesa al costat de Dodi Al Fayed, un guardaespatlles i el subdirector de seguretat del Ritz es va estavellar.



Aquest dia, Lady Di es va despertar amb Dodi A l'Fayed però havia de tornar a Londres amb els seus fills. Abans, passarien una nit a París. Van viatjar per la costa de Sardenya, van arribar a l'aeroport d'Olbia i van enlairar-se cap al de Le Bourget, prop de París, en què els esperaven diverses desenes de periodistes. Allà van pujar a un Mercedes negre que els portaria a l'hotel Ritz, seguits de nou pels paparazzi a cotxes i motos.





Després d'unes hores de descans a l'hotel, la princesa va anar a la perruqueria i cva dinar al costat del seu promès. Segons Infobae, aus de caça, xampany i petit fours. Més tard, Lady Di va voler comprar-li un regal d'aniversari al seu fill Harry, però no ho va fer ella mateixa perquè la perseguien els paparazzi. Així doncs, va anar-hi un empleat de l'hotel.





Sense que la princesa ho sabés, Dodi va encarregar un anell de compromís, però finalment es va fer amb dos. "Em porto els dos. Que ella triï. El pagament l'arreglem a la generencia de l'hotel", li va dir al joier.





Mentrestant, Lady Di va cridar al seu amic Richard Kay, del Daily Mail. "Em va dir que estava decidida a canviar la seva vida. Un gir de cent vuitanta graus. Compliria els seus compromisos (les obres de beneficència i la campanya contra les mines antipersones) , i al novembre es retiraria per sempre de l'escenari públic", li va dir.









A més, Kay va explicar que la princesa també li va dir el següent: "No entenc per què la premsa és tan hostil amb Dodi. Per què és milionari? Tampoc entenc per què tants britànics creuen que un playboy musulmà divorciat no és un bon company per a la mare d'un futur rei". I que "estava més feliç que mai".





A les set del tarda tots dos van tornar a sortir de l'hotel per dirigir-se al pis de Dodi, però els fotògrafs van tornar a molestar. "Cridaven, i la princesa va tenir por. Es va sentir atrapada i en perill. Els vaig posar a empentes", va declarar el xofer. També els van seguir quan van sortir a sopar al restaurant Chez Benoit, de manera que es van quedar al Ritz.





Per poder sortir de l'hotel i lliurar-se dels paparazzi, van decidir fer-ho en dos cotxes, dos Mercedes Benz: en un no aniria ningú i en l'altre anirien els nuvis. Però l'estratègia no va funcionar, de manera que els periodistes van anar darrere d'ells, d'Henri Paul i Trevor Rees-Jones.





Van sortir a 150 quilòmetres per hora per escapar dels paparazzi i el conductor va perdre el control del vehicle; es va xocar contra una columna vint-i-tres minuts després de la mitjanit. Dodi i Paul van morir a l'acte perquè es van fracturar la columna vertebral, però Lady Di va sobreviure als primers moments després de l'accident.





"Déu meu! Què ha passat? ", li va dir Diana al bomber Xavier Gourmelon. "Estava al pis, a la part posterior. Es movia molt a poc a poc i vaig poder veure que estava viva. Vaig notar que tenia una lesió lleu en la seva espatlla dreta i, més enllà d'això, res significant. No hi havia sang en ella en absolut", va recordar el bomber en una entrevista amb The Sun.





"Estàvem preparats per a primers auxilis i vaig notar que ella estava patint un atac cardíac. Vaig fer-li un massatge al cor i uns pocs segons després va tornar a respirar. Va ser un alleujament perquè, com primers a respondre, vols salvar vides. I això va ser el que vaig pensar que havia fet", ha explicat.







Però a l'hospital van veure que estava patint una greu hemorràgia interna i, tot i que van intentar reanimar-la, no van poder. Va perdre la vida a les quatre del matí.