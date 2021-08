Darias assegura que Espanya és un dels llocs de l'món que està "més protegit" davant de l'Covid-19

Carolina Darias @ep





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dimarts, durant una compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats, que Espanya és un dels llocs del món que està "més protegit" davant del Covid-19.





Això és, tal com ha detallat, gràcies a la cobertura vacunal contra el Covid-19, la qual ha permès que Espanya sigui ja el quart país de la Unió Europea amb major percentatge de població completament vacunada i un dels primers a nivell mundial , "superant en els últims dies" a Regne Unit.





"Liderem la vacunació contra el coronavirus tant amb una dosi administrada com amb la pauta completa", ha dit la ministra de Sanitat a la cambra baixa, per recordar que s'està "a punt" d'arribar a l'objectiu de tenir vacunada al 70 per cent de la població.





Un fet que, segons ha postil·lat, representa un avanç "molt significatiu" en el control dels efectes de la pandèmia. De fet, Darias ha avisat que "molts" països de l'entorn estan "molt lluny" d'arribar a l'objectiu de tenir al 70 per cent de la població amb la pauta completa de vacunació enfront del coronavirus.