Windows 11 es llançarà el 5 d'octubre

WINDOWS 11





Microsoft ha posat data a l'arribada de Windows 11, la nova versió del seu sistema operatiu de sobretaula, que estarà disponible des del proper 5 d'octubre i s'anirà llançant de manera gradual en el ordinadors compatibles fins a mitjans de 2022.





Windows 11 debutarà en la seva versió estable el proper 5 d'octubre amb un llançament per fases centrat en assegurar la millor experiència possible, com ha informat Microsoft a través d'un comunicat.





Els primers ordinadors a rebre el sistema seran els nous dispositius, que rebran l'oportunitat d'actualitzar abans. Posteriorment s'anirà estenent a tots els dispositius, i Microsoft prioritzarà el maquinari de el dispositiu i aspectes com la seva edat.





S'espera que, a mitjan 2022, l'oportunitat d'actualització gratuïta a Windows 11 hagi arribat a tots els dispositius que compleixin amb els seus requisits mínims.





Microsoft va comunicar els requisits mínims de Windows 11 amb l'anunci de el nou sistema al juny. Per usar-lo és necessari un sistema en xip (SoC) o processador de 64 bits, amb una freqüència de al menys 1GHz o dos o més nuclis, així com una memòria RAM de al menys 4GB i capacitat interna de 64 GB o més.





També exigeix compatibilitat amb DirectX 12 i un monitor d'alta definició, amb resolució de 720 píxels, que superi una mida de diagonal de 9 polzades.





Microsoft ha anunciat que en breu estarà disponible l'aplicació PC Health Check, que permet verificar si un dispositiu compta amb els requisits necessaris per a la seva actualització a Windows 11.





Per als clients que compten amb un PC que no s'actualitzarà, Microsoft proporcionarà suport a Windows 10 fins a el 14 d'octubre de 2025 i recentment ha anunciat que la propera actualització de característiques de Windows 10 arribarà a finals d'aquest any.