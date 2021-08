Almenys 17 morts per la caiguda d'un autobús a un barranc al centre del Perú

Imatge de l'autobús accidentat - Twitter





Almenys 17 persones han mort després que l'autobús en què viatjaven s'hagi estimbat aquest dimarts de matinada uns 200 metres per un barranc al centre del Perú, segons un primer balanç policial.





El vehicle, de l'empresa Lleó Express, havia partit des de Lima Rumo a Huánuco, però s'ha estavellat contra un turó i caigut per un barranc a la Carretera Central al voltant de les 4.00 (hora local). Les autoritats no han pogut aclarir en els primers instants les causes de l'accident, tot i que investiguen si el conductor es va quedar adormit.





El cap de la Policia de Carreteres, Manuel Lozada Morales, ha confirmat en declaracions a la emissora RPP que al menys 17 persones han perdut la vida, mentre que els ferits han estat traslladats a un hospital de la localitat de Chosica. Els serveis d'emergència han restringit el trànsit a la zona per atendre les víctimes.





El mal estat de les carreteres i del parc mòbil provoca sovint accidents d'aquest tipus al Perú.