Detingut un home per cinc presumptes robatoris violents a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 48 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb violència i intimidació, segons ha explicat la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.









La investigació va començar a principis de juliol, arran de diversos robatoris on el presumpte autor arrencava violentament les cadenes de coll, "produint lesions al coll en algunes víctimes i fugia de el lloc ràpidament".









En tots els casos les víctimes, de 70 a 90 anys, "eren abordades per darrere, aprofitant que entraven al portal de casa seva o en parades d'autobús a la zona pròxima entre la plaça Europa i la zona baixa de Prat de la Riba "de la localitat.







Arran de la investigació, els agents van obtenir una descripció del presumpte autor dels fets i divendres passat una patrulla de la Guàrdia Urbana el va identificar al carrer Alcalde Porqueres de la localitat.





Aquest dilluns al matí els agents van detenir el presumpte autor dels fets, i després de realitzar una entrada i un registre al seu domicili van trobar roba i elements identificatius que també van ser reconeguts per denunciants i testimonis.





El detingut, amb antecedents, passarà pròximament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten noves imputacions per altres fets no denunciats.