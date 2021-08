Adverteixen que les seqüeles psicològiques de la pandèmia s'allargaran i demanen psicòlegs a l'atenció primària

El president de el Consell General de la Psicologia d'Espanya, Francisco Santolaya, ha advertit que les seqüeles psicològiques generades per la pandèmia del Covid seguiran apareixent durant dos anys més i ha tornat a reclamar incrementar els psicòlegs en Atenció Primària i a nivell hospitalari.





Així ho ha traslladat aquest dimarts en declaracions a la premsa Santolaya, que participa aquesta setmana a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander al curs 'La presència de la psicologia en el sistema públic educatiu, de salut i serveis socials'.





Francisco Santolaya @ep





Segons la seva opinió, cal la implementació dels professionals de la psicologia en Atenció Primària, especialment després de la pandèmia del Covid.





Per Santolaya, el coronavirus ha generat una "important" incidència de quadres d'ansietat, de pressió i una "desconnexió social", pel que s'han d'implementar els tractaments psicològics.





Així, s'ha referit a un estudi que apunta que els indicadors sobre els quadres psicopatològics s'han "duplicat" al propi personal sanitari. "El nivell de patiment per part dels farmacèutics com per part d'infermeria, per exemple, ha estat molt important", ha dit.





Segons Santolaya, en el cas dels psicòlegs la patologia que apareix "és més de tipus psicosomàtic" i, en general, en tota la població tots els estudis a nivell mundial indiquen que "una seqüela real de la pandèmia és en salut mental".





De fet, ha apuntat que ja es comença a utilitzar el nom de 'sindemia' en lloc de 'pandèmia' per les repercussions a nivell laboral, empresarial i de salut que està tenint la mateixa.





D'aquesta manera, ha explicat que s'ha produït una "desconnexió social molt important" que està augmentant la psicopatologia. "La previsió que jo faig és que a l'almenys durant dos anys més tindrem seqüeles que són importants", ha advertit.





En aquest sentit, s'ha referit als processos de dol en què "molts" familiars no s'han pogut acomiadar per la pandèmia, el que es notarà "a la llarga".





Així mateix, ha indicat que aquestes seqüeles han afectat especialment a el grup de la tercera edat i ha opinat que a la gent jove se li està "discriminant" i fent una "crítica excessiva".





"La part de la població que més ha patit és la de la tercera edat i després el sector de la població que té menys recursos econòmics", ha afirmat.





Des del Consell General de la Psicologia creuen que la resposta de l'Administració és posar psicòlegs en l'àmbit de l'Atenció Primària per no acabar "sobrecarregant" l'àmbit de psiquiatria i salut mental, sense oblidar els àmbits d'intervenció social i educatius.





"Si volem realment tenir una població saludable la gent jove ha de tenir uns àmbits responsables d'autocura de la salut i això o hi ha psicòlegs, que som els especialistes en implementar canvis conductuals, o no es va a aconseguir", ha considerat Santolaya.





En concret, hauria d'haver una ràtio "suficient" de psicòlegs tant en intervenció social com en l'àmbit de l'educació, sense obviar l'Atenció Primària.





Segons ha assenyalat, a hores d'ara la ràtio de professionals que hi ha a Espanya, en comparació amb altres països, és "ínfim", amb al voltant de cinc psicòlegs per cada 100.000 habitants, mentre que a Europa està en 18 i en els països de la organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en 26 per cada 100.000.





"Estem molt lluny del que necessitem", ha valorat el president de el Consell General de la Psicologia d'Espanya, que ha recordat que fa dos anys van elaborar un estudi en el qual calculaven que, al menys, farien falta 7.000 psicòlegs més en el Sistema públic de salut, situats tant a nivell hospitalari com en atenció primària.