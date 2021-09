La gran quantitat de coronavirus als pulmons, principal causa de les morts per covid-19

Fins al moment, les infeccions simultànies com la pneumònia bacteriana o la inflamació provocada per la resposta exagerada del sistema immune, es pensava que era a principal causa de mort per covid-19. No obstant això, un nou estudi suggereix que l'acumulació de coronavirus en els pulmons ha estat la major causa de morts durant la pandèmia.



@EP



Així, l'estudi ha demostrat que les persones mortes per covid-19 tenien en els seus pulmons una quantitat de virus o càrrega viral unes 10 vegades superior que els pacients greument malalts que van sobreviure a la malaltia. Els impulsors de la investigació han estat científics de la Facultat de Medicina Grossman, de la Universitat de Nova York, els quals ja han publicat la seva hipòtesi a la revista científica Nature Microbiology.





"Els nostres resultats suggereixen que la incapacitat de l'organisme per fer front a la gran quantitat de virus que infecten els pulmons és en gran manera la responsable de les morts per covid-19", afirma l'autor principal de l'estudi, Imran Sulaiman, professor adjunt del Departament de Medicina de NYU Langone Health.





EL MAL PRONÒSTIC DELS PACIENTS AMB RESPIRADORS MECÀNICS





Si ens centrem en els pacients i la capacitat de superació de la infecció, les persones connectades a respiradors mecànics són les que presenten pitjor pronòstic: el 70% no supera la malaltia. Fins ara, el coronavirus ha matat més de 4 milions de persones a tot el món.





Els experts sempre han atribuït l'elevada mortalitat d'altres pandèmies víriques, com la grip espanyola de 1918 i la grip porcina de 2009, a infeccions bacterianes secundàries però no estava clar si això passava també a les persones amb covid-19. L'objectiu del nou estudi era aclarir el paper de les infeccions secundàries, la càrrega viral i les poblacions de cèl·lules immunitàries en la mortalitat per covid-19, segons Sulaiman.





L'ESTUDI





La investigació es va centrar en l'estudi detallat de les vies respiratòries inferiors en els pacients amb coronavirus. Per a això, es van recollir mostres bacterianes i fúngiques dels pulmons de 589 homes i dones hospitalitzats al NYU Langone (a Manhattan) i en Long Island. Tots van necessitar ventilació mecànica.





A 142 pacients se'ls va practicar una broncoscòpia per aclarir les vies respiratòries, es va analitzar la quantitat de virus que contenien les mostres i es van identificar els microbis presents mitjançant l'estudi de petits fragments del codi genètic dels gèrmens. Els autors de l'estudi també van examinar el tipus de cèl·lules immunitàries i els compostos localitzats en les vies respiratòries inferiors.





L'estudi va revelar que els que van morir tenien de mitjana un 50% menys de producció d'un tipus de substància química immunitària que es dirigeix al coronavirus en comparació amb els pacients de covid-19 que van sobreviure a la malaltia. Aquestes proteïnes personalitzades formen part del sistema immunitari adaptatiu de l'organisme, un subconjunt de cèl·lules i substàncies químiques que "recorden" als microbis invasors recentment trobats, deixant a l'organisme millor preparat per a futures exposicions.





"PODEM TROBAR UN TRACTAMENT EFICAÇ"





El coautor principal de l'estudi i professor de la NYU Langone, Leopoldo Segal, s'ha mostrat satisfet amb el resultat de l'estudi i apunta que "aquestes conclusions suggereixen que un problema de sistema immunitari adaptatiu li impedeix combatre eficaçment el coronavirus. Si aconseguíssim identificar l'origen d'aquest problema, podríem trobar un tractament eficaç que reforci les defenses de l'organisme ".





Els protocols d'actuació dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) no recomanen l'ús d'antivirals en pacients greument malalts amb ventilació mecànica, però Sulaiman creu que a la vista dels resultats de l'estudi, aquests medicaments podrien ser una eina valuosa per tractar els pacients.