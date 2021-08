Busquen un home que hauria calat foc a la porta d'un pis de Terrassa

@EP





Els Mossos d'Esquadra busquen un home com a presumpte autor d'un incendi a l'entrada d'un pis de Terrassa. Els fets van passar ahir dilluns a les 15.30 h, quan els veïns d'un bloc del carrer de Sant Llorenç van avisar els serveis d'emergències pel foc declarat en un replà.





Segons els testimonis, un home havia ruixat amb benzina la porta d'un pis per calar-hi foc. L'home, van afegir, havia estat hores abans a l'edifici preguntant pel domicili d'una persona. A resultes de l'incendi, hi va haver dues persones ferides per inhalació de fum, mentre dins el pis afectat no hi havia ningú. Al replà, la policia va trobar dues garrafes de benzina i un telèfon mòbil que ha permès identificar l'autor, que els inquilins del pis incendiat neguen conèixer.