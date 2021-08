El PSC celebrarà al desembre un congrés extraordinari per rellevar Miquel Iceta

@EP





El PSC celebrarà el 18 i 19 de desembre el congrés extraordinari per rellevar el primer secretari de la formació, Miquel Iceta. Previsiblement, si la militància ho avala, el lideratge passarà a mans de Salvador Illa, que ja encapçala el partit al Parlament.





Iceta ha traslladat aquest dimarts la seva voluntat de deixar el càrrec davant l'executiva per una qüestió de dedicació i d'agenda, ja que ara està al capdavant del ministeri de Cultura i Esports. El secretari d'organització socialista ha deixat per més endavant el paper a jugar d'Iceta -que podria ser la presidència del partit. Sí que tenen clar que ha de continuar tenint un rol a la formació: "No concebo el PSC sense Iceta", ha dit l'exministre de Sanitat.





L'executiva s'ha celebrat de manera semipresencial, amb Salvador Illa, Meritxell Batet, Eva Granados, Alícia Romero i Raúl Moreno des de la seu del partit, al carrer Pallars, i la resta, per videoconferència.