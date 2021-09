Per què Barcelona Energia no és una "elèctrica barata"?

@EP







"L'estalvi davant de les grans elèctriques és important i el cobrament mensual, un mètode útil per no acumular grans despeses de cop. Bernat C". Amb el testimoni de "Bernat C." és com Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d'energia que va impulsar el govern de Colau el 2018, es dóna a conèixer entre el públic només entrar a la seva pàgina web.





Barcelona Energia (BE) es presentava el novembre de fa tres anys "com una de les mesures més importants del mandat", tal com va afirmar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la compareixença on va explicar el projecte. Eloi Badia, regidor d'Energia, en el seu dia també va dir que amb BE no competirien en preus amb la resta de comercialitzadores, ja que els marges "estan molt acotats". "Competirem en valors", afegia.





No obstant això, aquests valors -ara que el preu de la llum és un tema recurrent en les últimes setmanes- sembla que s'han hagut d'esfumar perquè la companyia pública ha hagut d'adaptar tarifes, al·legant que "ho diu la llei".





UNA MÉS





Preguntat per diferents mitjans de comunicació, el departament comercial de Barcelona Energia ha explicat que mantindran els mateixos preus i aplicaran el sistema de pagament per hores punta com la resta, "perquè no tenim més remei, és el que obliga la llei". I aquesta llei s'ha de complir, ja que "afecta tant el mercat regulat com el lliure".





Així, en un moment en què el preu de la llum ha assolit màxims històrics, la comercialitzadora de l'Ajuntament, no tocarà els imports i aplicarà les mateixes pautes que les altres empreses, esdevenint una opció obsoleta per a aquells que vulguin estalviar en el seu consum.





Per tant, Barcelona Energia també serà de les que haurà d'oferir la llum a preus elevats -aquest dimarts ha arribat als 130, 57 euros el MWh - en les dues franges que es consideren hora punta: de 10:00 a 14: 00 hores i de 18:00 a les 22:00 hores. La xifra suposa una pujada del 28% respecte al dimarts passat i el triple del que es pagava a les mateixes dates de l'any 2020, segons l'Operador de Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).





D'ON PROVÉ L'ENERGIA?





Amb aquest context, Tersa, la subministradora pública principal de Barcelona Energia, manté la seva bona marxa en el mercat amb un "rècord de facturació" i "excedent net", tal com explica el portal Crònica Global. D'aquesta manera i seguint l'auditoria de la companyia -amb data de 31 de desembre de 2019-, la xifra de negocis de Tersa va arribar als 76 milions, enfront dels 60 milions de l'exercici de l'any 2018, i el benefici net, els 5, 6 milions (+ 58%).





Igualment, Barcelona Energia explica a la seva pàgina web que es proveeixen d'energia "100% renovable". Aquest fet succeeix avui dia, després que Colau anunciés que no es faria servir el subministrament de la incineradora de Sant Adrià del Besòs tal com tenia pensat en un inici, a causa de l'oposició i crítiques que va rebre per part dels veïns i ecologistes.





Per tant, l'origen de l'energia actual de la comercialitzadora municipal prové de la planta de biogàs d'AMB situada a la Vall d'en Joan, de totes les instal·lacions fotovoltaiques de l'Ajuntament de Barcelona, i la resta d'energia s'adquireix d'altres productors - a Gnera Energia en 2019 i Factor CO2 el 2020-o mitjançant licitació pública d'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector públic, informen des de Tersa.









Aquest fet explica que Barcelona Energia, com que no es pot alimentar de la incineradora, hagi de comprar energia al mercat, com fan la resta de comercialitzadores, i vendre-la al preu que es requereix en el mencionat mercat, que ara mateix està molt elevat. Llàstima que Colau no comptés amb la fluctuació de preus quan va presentar la proposta donant-la a entendre com la "més assequible".





Això mateix és el que ocorre amb altres empreses-comercialitzadores de llum del Baix Llobregat on moltes de les promeses fetes als seus clients es queden en això "promeses". Perquè una empresa energètica pública no és sinònim de baixos preus i bona gestió.





Ada Colau, va fundar aquesta empresa pública de gestió elèctrica, però poc o res ha aconseguit. Per contra, s'ha beneficiat dels alts preus del mercat, encara que no li ha servit ni per a ser rendible ni per a guanyar clients. La companyia Barcelona Energia aplica els mateixos preus que tenen les privades –i en alguns casos tenen pics en els quals és fins i tot més cara–, per la qual cosa no han aconseguit cap abaratiment en el rebut dels seus clients. Es defensen des de l'Ajuntament en què tenen «les mans lligades per les actuals condicions del mercat».



Colau la va fundar en 2018 amb la intenció d'oferir una alternativa elèctrica a les grans companyies privades «més barata, neta i ecològica», però tres anys després no ha complert cap d'aquests objectius. Té menys de 4.000 clients i els seus beneficis sol han començat a millorar gràcies a la pujada exponencial de preu de la llum en el mercat majorista.



A la de Barcelona de Colau cal sumar la de l'Ajuntament de Cadis, els veïns del qual no han notat una baixada notable en el preu de la seva factura. Per contra, les localitats d'Osca de Panticosa i Falç de Jaca van fundar societats públiques per a gestionar l'energia a preu de cost de centrals revertides dels seus termes municipals després de signar un conveni amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El Consistori de l'Hospitalet de Llobregat estudia la implantació d'un projecte d'autoconsum d'energia a través de renovables.