Raquel Sánchez descarta tornar a aplicar peatges "com els que hi havia fins ara"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartat "tornar a aplicar peatges com els que hi havia fins ara" després de la fi de concessions en autopistes com l'AP-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33 a Catalunya des de la mitjanit d'aquest dimecres.





Raquel Sánchez @ep





En una entrevista d''El Periódico' aquest dimecres recollida per Europa Press, ha celebrat que l'alliberament dels peatges "tindrà un impacte directe molt important per als catalans, que veuran com els seus butxaques experimenten un estalvi" que xifra en un total de 700 milions d'euros.





Tot i així, ha alertat que "evidentment cal buscar un sistema per poder finançar el manteniment de les carreteres, en la línia del que es fa en 23 dels 27 Estats de la UE".





Segons la seva opinió, ha de ser mitjançant una "tarifació justa i equilibrada, un sistema públic i homogeni per al conjunt d'Espanya, perquè no es produeixin greuges com s'han produït"; el Govern estudia els models en vigor en altres països per veure quin pot aplicar-se.





Preguntada sobre les peticions de descentralització llançades per alguns presidents autonòmics, ha contestat: "Crec que no cal parlar de descentralització sí o no, sinó analitzar les particularitats dels territoris i les infraestructures que tenen, i com podem garantir el dret a la mobilitat ".





FACTURA DE LA LLUM





En plena escalada dels preus de la llum, ha subratllat que a l'Executiu són sensibles a aquests increments, que defensa que "no depenen del Govern" sinó del preu del gas i de variables sobre les quals no poden incidir de forma directa, ha sostingut.





"Treballem amb la Comissió Europea perquè s'estableixi un sistema diferent per a la fixació de preus. El que depèn de nosaltres ho hem introduït: mesures d'impacte més directe en la factura com la baixada de l'IVA o la supressió de l'impost per generació", s'ha mantingut.





I ha afirmat que aquest fenomen es va a allargar durant uns mesos: "Cal ser sincers i dir què es pot fer i què no es pot fer, el que admetria la Unió Europea i el que no".





AEROPORT DE BARCELONA





Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha dit que ha d'anar associada a una concepció més integral dels sistemes de transport i que s'haurà de "verificar" que el projecte aconsegueix compensar els impactes ambientals associats.





"S'ha de tenir indicadors de quin impacte estem parlant pel que fa a emissions, i introduir mesures compensatòries. Però el sector de l'aviació està avançant en no dependre tant dels combustibles fòssils, i més d'energies renovables", ha afegit.





Sobre quan hi haurà informes que detallin aquest impacte, ha apuntat a "un escenari que aniria potser al voltant dels dos anys, per poder tenir un document que faça llum" i ha garantit que no es presentarà una proposta que no vagi a ser validada per la Unió Europea, en les seves paraules.





Ha afirmat que la voluntat del Govern no és ampliar l'aeroport per a vols curts, sinó que sigui un hub internacional i en xarxa amb les infraestructures aeroportuàries espanyoles: "Per això invertim també en l'ampliació de Barajas. Volem que els nostres aeroports siguin competitius a nivell europeu ".





CATALUNYA I PSC





Sobre si el president de Govern, Pedro Sánchez, ha d'estar a la taula de diàleg amb la Generalitat, ha dit que és "inequívoca la voluntat de Govern, i d'el president en primera persona, de reprendre el camí de la política", i que en els propers dies ja s'informarà sobre la composició de la taula.





També ha definit el relleu de lideratges d'el fins ara primer secretari de PSC, Miquel Iceta, pel líder de PSC al Parlament, Salvador Illa, com un procés natural, en les seves paraules, "que permet reafirmar el lideratge d'Illa com a primer secretari , si no hi ha sorpreses ".





"I també suposa un reconeixement i un exercici de gratitud a qui fins ara és el nostre primer secretari: Iceta ha fet un treball formidable en un context molt complex", ha afirmat.