La Superlliga pot retardar-se a 2023 pel poder de Qatar

@EP





El PSG ha perdut en les dues últimes temporades una suma de al voltant 300 milions d'euros, segons Vozpópuli, i malgrat això ha pogut rebutjar l'oferta de 200 milions que el Reial Madrid li ha fet per Mbappé. A més, aquest estiu s'ha reforçat amb alguns jugadors, entre ells Leo Messi, que malgrat haver arribat gratis tindrà un sou elevat.





Això ha succeït mentre la UEFA ha afirmat que a causa de la pandèmia té un forat de 7.000 milions d'euros. Una cosa que li ha servit de justificació per a unir-se més a Qatar, que és amo a més del Mundial de novembre de 2022. Gràcies a la inversió de Qatar, el futbol es veuria potenciat i es beneficiarien tots els clubs.





En aquesta línia, Vozpópuli assenyala que fonts pròximes a la Superlliga han explicat que malgrat que el PSG era un dels clubs fundadors d'aquesta nova competició, es van fer enrere perquè "les regles de control financer reals i serioses" d'aquestes no convencien als de Qatar i preferien seguir de la banda de la UEFA. D'altra banda, que aquests hagin rebutjat l'oferta de Florentino per Mbappé mostraria que hi ha bona relació entre els "clubs Estat" com el PSG i la UEFA.





Segons el mitjà citat, La lliga està preocupada, a més, perquè els plans de la UEFA beneficiarien a aquests clubs i no a tots com diuen. I és que la UEFA vol penalitzar els clubs amb multes, que servirien per recaptar diners que s'invertirien en els "fons de solidaritat" de l'entitat.





Però segons les fonts de Vozpópuli, "la cosa pot canviar després del Mundial a Qatar, i especialment, si el PSG es treu ja l'espina de guanyar la tradicional Champions aquest any. Al final, un format de torneig que enfronti més seguit als poderosos és inexorable, el tema està en el repartiment de poder, i el PSG vol sumar més prestigi".





Segons Florentino, la resolució final del TJUE pot arribar a finals de 2021 o 2022, pel que la inauguració de la Superlliga podria retardar-se fins al 2023.