Els talibà celebren la "victòria" i declaren la "independència total" de l'Afganistan

El portaveu dels talibà, Zabihulà Muyahid, ha celebrat aquest dimarts des de l'aeroport de Kabul la "victòria" que representa la sortida dels Estats Units del país i ha declarat la "independència total" de l'Afganistan, al mateix temps que ha advocat per mantenir "relacions diplomàtiques" amb Washington i la resta del món.





Els talibà han acudit el matí d'aquest dimarts a l'aeroport de la capital afganesa després que a última hora del dilluns s'enlairés el darrer avió militar nord-americà, fet que ha posat fi a 20 anys de presència militar i a l'evacuació de les últimes setmanes després de la presa de poder dels insurgents.





Milicians talibans @ep





"L'Emirat Islàmic vol una relació bona i diplomàtica amb els nord-americans", ha subratllat Muyahid en una roda de premsa a l'enclavament. Al costat dels seus acompanyants, ha recorregut la pista per remarcar la seva "victòria", informa l'agència nord-americana Bloomberg.





Així mateix, ha asseverat que "qui vegi l'Afganistan amb mals ulls correrà la mateixa sort que els nord-americans", i ha subratllat que mai s'han "rendit davant la seva pressió". També ha definit l'Afganistan com "una nació lliure i sobirana" que té ara "total independència".





Muyahid ha agraït els esforços i felicitat als combatents per "guanyar la independència" i ha manifestat sentir-se "orgullós" d'ells. Davant la unitat d'elit Badri, ha demanat "cautela" en el tracte als afganesos.





"La nostra nació ha sofert guerres i invasions i la gent no té més tolerància", ha mantingut. Els membres de la unitat han respost el crit de 'Déu és el més gran!', informa Al Yazira.





Prèviament, a primera hora del dimarts, Muyahid ha celebrat a Twitter que l'últim avió dels "ocupants nord-americans" ja s'hagués retirat de l'aeroport de Kabul. "El nostre país ha obtingut la seva total independència", ha manifestat.





Després que marxés l'últim avió militar nord-americà, els insurgents han sortit als carrers de la capital afganesa a disparar a l'aire per mostrar la seva "alegria" per la retirada, segons ha relatat i es va poder veure en diferents vídeos que circulen per les xarxes socials.





El portaveu dels talibà per a qüestions internacionals, Suhail Shahin, ha aplaudit també, en un altre missatge en Twitter, la sortida dels militars nord-americans i ha incidit que així el país ha obtingut "plena independència".





"LA NOSTRA TERRA PURA"





"Felicitacions a tots els fills de la pàtria i al benvolgut poble mujahid. Avui totes les forces estrangeres han deixat la nostra terra pura, el cau dels màrtirs. Felicitacions a la nostra honorable gent! Li demanem a Déu que ens concedeixi èxit i pagament per construir junts el nostre país", ha expressat, per la seva banda, el portaveu de l'oficina política dels talibà a Doha, Mohamad Naim, a través de la mateixa xarxa social.





L'últim avió militar nord-americà s'ha enlairat de l'aeroport de Kabul just abans que acabés el termini establert pel president dels Estats Units, Joe Biden, per a marxar del 31 d'agost. L'avió se n'ha anat a les 23.29 hores (hora local).





Encara que l'evacuació militar ha finalitzat, Washington ha precisat que prosseguirà "la missió diplomàtica per assegurar la sortida de més ciutadans nord-americans i afganesos" que compleixin els requisits i que vulguin anar-se'n, després d'haver tret del país més de 123.000 persones en collaboració amb els aliats.