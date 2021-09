L'alcalde de Martorell celebra la fi dels peatges: "És un dia històric"

Xavier Fonollosa/ @AjMartorell





El peatge de Martorell ha deixat de funcionar aquesta mitjanit, després de gairebé 50 anys, com la resta dels de les autopistes AP7, AP2, C32 i C33. L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, diu que és un dia històric, tot i que arriba tard i coincidint amb la posada en marxa de l’enllaç de la B-30 amb l’A2, després de 17 anys. Aquest vial servirà per unir el nord del Baix Llobregat amb el Vallès Occidental, dues de les comarques més dinàmiques de l’Estat connectades fins ara pel peatge.











Fonollosa creu que, amb l’aixecament de les barreres, la mobilitat al casc urbà millorarà, ja que molts més vehicles faran servir l’autopista i evitaran creuar el poble. L’alcalde també ha tret importància al fet que Martorell deixarà de cobrar uns 35.000 euros anuals en Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que el peatge ingressava a les arques municipals. Per al batlle, la millora social que en suposa la supressió és molt més important.









El manteniment de l’AP-7 recaurà ara en l’Estat i l’alcalde espera que no suposi cap cost per als ciutadans en forma d’impost perquè seria un greuge comparatiu amb altres comunitats autònomes.





Per l'alcalde Martorell la finalització de la concessió de l’autopista i l’alçament de les barreres del peatge: "és un dia històric per Martorell perquè, després de pràcticament 50 anys, la nostra població quedarà alliberada del peatge i això és una gran notícia. Tot i que arriba tard, perquè les concessions s’han prorrogat en diverses ocasions. Tindrem una via d’alta capacitat que unirà el Vallès Occidental amb el Baix Llobregat Nord. Curiosament, la supressió del peatge coincideix amb la posada en funcionament l’enllaç de l’A-2 amb la B-30, després de 17 anys, una altra via d’alta capacitat que unirà les dues comarques".





A més creu que "d’entrada segur que hi haurà més gent que farà servir l’autopista i això vol dir que ens traurem mobilitat interna. Entenem que ara, amb el peatge lliure, millorarem la mobilitat dins el casc urbà, n’estic convençut".









Xavier Fonollosa també admet que "deixarem de cobrar uns 35.000 euros anuals, que evidentment són diners, però si ho comparem amb el retorn social que té no ho són. Prefereixo que no hi hagi peatges perquè d’aquesta manera ens beneficiem absolutament tots. Ara la concessionària deixa de prestar el servei i la infraestructura passa a la Demarcació de Carreteras del Estado, amb la qual cosa veurem com es compensa, si és que s’ha de compensar. Hem preocupa relativament poc perquè la millora per al conjunt de la ciutadania és molt superior a aquests 35.000 euros que l’Ajuntament deixarà de cobrar".







Respecte al manteniment Fonollosa afirma que "és excèptic perquè de vies d’alta capacitat arreu de l’Estat n’hi ha des de fa molts anys i ningú mai no ha posat sobre la taula com es mantenien. Què no passaran a la Demarcació de Carreteres de l’Estat? Què els Pressupostos de l’Estat no tenen una partida de manteniment de vies d’alta capacitat? Per què ho hem de posar ara sobre la taula?".

En paraules de l'alcalde de Martorell: " Crec que als catalans no ens ha de costar ni un euro més el fet que treguin els peatges perquè sinó seria una trampa".