Govern central i agents socials arrenquen aquest dimecres les negociacions per pujar el SMI

El Ministeri de Treball i els representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepime es reuniran aquest dimecres per iniciar les negociacions sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es troba ara en 950 euros mensuals i que el Govern s'ha compromès a que arribi al 60% de el salari mitjà en aquesta legislatura.





Yolanda Díaz @ep





La vicepresidenta segona i titular de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat des del començament de l'any la necessitat d'incrementar aquest salari, congelat des de gener, encara que els rebrots del Covid-19 i el seu impacte en l'economia van fer que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño , i el mateix cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, decidissin ajornar la decisió fins a la segona part de l'any.





Ara, amb la cinquena onada del Covid remetent i l'avançat procés de vacunació de la població espanyola, que ja s'acosta a el 70% del total d'espanyols, les perspectives econòmiques i d'ocupació per a aquest segon semestre són més favorables i el Govern, finalment , ha decidit avançar en la millora del SMI.





Fonts de Govern confirmen que la pujada no serà retroactiva des de gener, però deixen en mans de la negociació amb els agents socials si l'increment començarà a aplicar-se des de setembre o ja a l'octubre.





UN INICI DE LES NEGOCIACIONS "poc falaguer"





En aquest escenari, Treball i els agents socials han d'acordar en quin percentatge s'incrementa el salari mínim. Des dels sindicats, tant CCOO com UGT han reclamat reiteradament la necessitat d'incrementar el SMI i fins i tot havien anunciat mobilitzacions si el Govern no accedia.





Per contra, l a patronal es mostra contrària, argumentant que el SMI ha experimentat entre 2018 i 2020 una pujada del 31,8%, cosa inèdita en l'economia espanyola, i a més encara hi ha empreses i negocis que no s'han recuperat de la crisi.





Davant d'aquest escenari i amb una posició de partida per a les negociacions poc favorable, el secretari general de Comissions Obreres (CCOO), Unai Sordo, ja ha instat el Govern a que decreti "immediatament" un augment del SMI aquest any encara sense l'acord amb la CEOE.





Yolanda Díaz defensa que en un escenari en el qual els salaris pactats en conveni estan pujant entre un 1,5% i un 1,8%, no és acceptable que els perceptors del SMI estiguin perdent poder de compra, perquè són els que més necessiten que se'ls ajudi. A més, l'última dada d'inflació es va situar en el 3,3%, segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) referides a l'agost.





El manteniment de el poder adquisitiu és, precisament, el mínim que plantegen els sindicats de cara a la negociació, de manera que demanen una pujada a l'entorn de la inflació, ara per sobre del 3% interanual. No obstant això, aquesta referència es va limitar al 0,9% a l'hora de revaloritzar les pensions i el sou dels treballadors públics a principis d'any.





ELS EXPERTS ACONSELLEN PUJAR EL SMI AQUEST ANY ENTRE 12 I 19 EUROS





El passat mes de juny, la comissió d'experts que ha analitzat el salari mínim interprofessional (SMI) per encàrrec de Govern va determinar que, per complir l'objectiu de portar el SMI a el 60% del salari mitjà net en aquesta legislatura, aquesta renda mínima ha pujar entre 61 i 99 euros d'aquí a 2023, fins a situar a al final d'aquest període en entre 1.049 i 1.011 euros per catorze pagues. Això equivaldria a incrementar-lo entre un 6,4% i un 10,4% respecte a la quantitat actual de 950 euros mensuals.





Per aconseguir aquest objectiu, els experts aconsellen que aquest mateix any es pugi aquesta renda mínima entre 12 i 19 euros com a punt de partida per aconseguir a la fi de la legislatura el 60% del salari mitjà net. Per 2022 i 2023 es deixaria el gruix de la pujada en tots els escenaris contemplats pels experts.





Per al càlcul de l'objectiu de el Govern d'arribar a el 60% del salari mitjà, contemplat també a la Carta Social Europea, els experts prenen com a referència principal el salari mitjà net d'un treballador a temps complet publicat per l'Institut Nacional d'Estadística en l'Enquesta d'Estructura Salarial de 2018, ja que encara no es coneixen les enquestes d'anys més recents.





En concret, en el seu dictamen, els experts estableixen tres escenaris possibles, sustentats sobre la variació que podria experimentar el salari mitjà net en l'any 2020. En el primer d'ells, que parteix del fet que el salari mitjà pugi un 1,8% en 2020, en línia amb l'alça que van experimentar els sous en conveni, el SMI hauria d'elevar-99 euros fins 2023, aconsellant els experts una alça de 19 euros en 2021, i de 40 euros tant el 2022 com en 2023.





En el segon escenari, que parteix del fet que el salari mitjà pugi un 0,9% el 2020, com el sou dels empleats públics i les pensions, el hauria de pujar en total 77 euros fins 2023 per arribar a el 60% de el salari mitjà . Per a això, la senda recomanada passa per pujar el SMI 15 euros aquest any, i 31 euros tant el 2022 com en 2023.





El tercer i últim escenari parteix del fet que el salari mitjà no experimenti cap increment en 2020, en aquest cas el SMI hauria d'elevar-61 euros entre 2021 i 2023, amb alces de 12 euros aquest any, de 24 euros en 2022 i de 25 euros en 2023.