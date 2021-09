Pacheco i Junqueras es reuneixen per parlar de la situació política, económica i social de Catalunya

@CCOO





El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, es va reunir dimarts a la tarda amb el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, per parlar de la situació política, econòmica i social de Catalunya. Ho han fet a pocs dies de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya en una trobada ha tingut lloc a la seu d’ERC. La reunió s'ha produït en el marc dels contactes habituals entre les dues entitats per tractar els assumptes que afecten a la ciutadania.





Pacheco i Junqueras, segons CCOO, coincideixen "en la preocupació per la situació socioeconòmica del país i per l’impacte de la crisi que ha produït la pandèmia del coronavirus. També en la necessitat de seguir impulsant polítiques que afavoreixin la reactivació econòmica i la recuperació i creació d’ocupació el més aviat possible".





En aquesta línea, diuen que Pacheco i Junqueras estan "molt preocupats pel marc de vulnerabilitat i desigualtats socials que deixa els efectes d’aquesta crisi" i per això consideren que "caldran un pressupostos de la Generalitat que recullin solucions pels col·lectius més afectats i vulnerables de la societat catalana".





D’altra banda, els dirigents van analitzar "la situació política i la relació amb l’Estat, coincidint ambdós en la importància que té el marc de la taula de negociació entre l’Estat i la Generalitat per anar cercant solucions col·lectives que es puguin construir de manera gradual i progressiva per anar recuperant competències i reforçant l’autogovern de Catalunya". Segons CCOO, tots dos creuen "que cal fer tot el possible per què tots els actors implicats donin la importància necessària per reforçar aquest marc de negociació i que sigui el camí de la solució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol".