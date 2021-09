S'identifica una nova soca de Covid que pot ser més resistent contra les vacunes

Una nova soca de Covid, anomenada Mu, ha estat designada com a variant d'interès per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Mu, o B.1.621, es va identificar per primera vegada a Colòmbia i s'han registrat casos a Amèrica de Sud i Europa.





Covid-19 @ep





El butlletí setmanal de l'OMS sobre la pandèmia va dir que la variant té mutacions que suggereixen que podria ser més resistent a les vacunes, com va ser el cas de Beta.





Però això no és concloent, i els científics van dir que es necessitarien més estudis per examinar això més a fons.





Es va identificar per primera vegada a principis d'any, i des de llavors s'ha trobat una gran quantitat de casos a Colòmbia, on ara representa el 39 per cent dels casos de Covid.

El veí proper Equador té una prevalença del 13 per cent, va dir l'OMS.





"Des de la seva primera identificació a Colòmbia al gener de 2021, hi ha hagut alguns informes esporàdics de casos de la variant Mu i s'han reportat alguns brots més grans en altres països d'Amèrica de Sud i Europa", ha afirmat l'OMS en el seu butlletí.