La Policia de Begues actúa sobre un niu de vespa velutina de grans dimensions a un plataner

Moment de la intervenció de la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local/ @AjBegues





Segons ha informat l'Ajuntament de Begues, aquest dimarts es va detectar un niu de vespa velutina de grans dimensions al capdamunt d'un plàtan al passeig de l'Església, davant l'oficina bancària.







Per aquesta raó, de matinada la Unitat de Medi Ambient de la Polícia de Begues hi ha intervingut inoculant-hi verí per a desactivar l'eixam.





Fotografía del niu de vespa/ @AjBegues





Abans de despenjar-lo cal, segons informa el consistorí, "deixar passar unes hores per comprovar els efectes de l'actuació i que el niu no presenti activitat".





Exemplar de vespa velutina/ @AjBegues





Tot i que es troba a gran alçada, i no genera cap perill per a la ciutadania, l'Ajuntament ha fet una petició als veïns: "Us preguem que ningú intenti manipular-lo ni l'hi llenceu cap objecte".





Per evitar accidents la Policia Local ha delimitat "la zona de la intervenció" i al llarg del matí informen que "poden anar-hi caient algunes de les vespes que es trobaven dins el niu".





Zona afectada per l'intervenció de la Polícia Local de Begues/ @AjBegues