Un home sobreviu a una gran explosió gràcies a un xandall de Calvin Klein

Recurs xandall Calvin Klein @ep





De vegades, el barat surt car i el car, molt barat. Aquest és el cas d'un estudiant que ha sobreviscut a una brutal explosió de gas a casa per portar un xandall que el va protegir de la majoria de les cremades. Valia 170 lliures (198 euros), és de la marca Calvin Klein, i possiblement va ser la millor compra de la seva vida.





Jack Marlow, de 26 anys, es va quedar adormit a la casa d'estiu de la seva mare i un gran incendi el va despertar després que explotés l'escalfador de gas.





L'estudiant de ciberseguretat va fugir de les flames i va ser traslladat d'urgència a l'hospital on va ser atès per cremades de tercer grau a les mans i altres cremades a la cara i els peus. Jack va entrar en coma i li van fer empelts a les cames per reemplaçar la pell de les mans. Miraculosament no va patir cremades en cap altre lloc del seu cos gràcies al seu nou xandall de Calvin Klein.





Jack, de Walsall, West Midlands (Regne Unit), ha assegurat que els paramèdics li van dir a la seva mare que va sobreviure gràcies al material ignífug d'alta qualitat que va bloquejar les flames.