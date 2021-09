La nova temporada de Sala Fènix tindrà accentuat caràcter feminista

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





La vitalitat teatral barcelonina es capta en tota la seva intensitat en l'activitat de les sales de petit format distribuïdes al llarg i ample de la ciutat. Una d'elles és la sala Fènix del carrer Riereta, la capacitat de la qual no arriba al centenar de localitats però que ha estat capaç de resistir airosament aquests últims temps. Més encara, en la temporada que acaba de finalitzar i malgrat les limitacions d'aforament establertes per l'autoritat competent, ha pogut arribar a un alt índex d'ocupació superior al 70% de la permesa. Com ha posat de manifest en la presentació de la nova temporada Felipe Cabezas, coresponsable amb Isabella Pintani del funcionament d'aquest petit local, aquesta dada revela la fidelitat del públic als teatres de proximitat, onze dels quals han establert una pauta de col·laboració conjunta.





El cicle que ara s'inicia tindrà un marcat accent feminista, ja que deu dels catorze espectacles previstos estan dirigits per dones i altres tants, escrits per dramaturgues. Hi haurà a més diversos projectes paral·lels. El primer d'ells, la participació de la sala en el projecte europeu Dan.The, en el qual intervenen França, Gran Bretanya i Itàlia, a més d'Espanya i que està dedicat al teatre inclusiu. Després de la primera edició celebrada l'any passat a Itàlia, la següent serà a la sala Fènix de Barcelona del 3 al 7 de novembre. El segon és el Raval Teen Project que va obtenir la beca Ciutat de Barcelona i es dirigeix al teatre comunitari. Se celebrarà des d'aquest mes fins al pròxim gener i participaran adolescents de 14 a 18 anys. També el Teen Friday, que vol trencar els prejudicis entre teatres i adolescents, té caràcter gratuït i s'adreça a joves de 13 a 17 anys. I l'últim, el projecte de Turisme sostenible promogut per Tot Raval.





La temporada comercial s'inicia amb l'estrena de "tecnòcrata" del libanès Anthony Khmeid, un espectacle amb projeccions, dansa i música en viu que tracta de la presència de la imatge en les xarxes socials i l'ús dels mòbils. Seguirà "La dona que va Cridar Tant que és va buidar", quatre monòlegs de dones enfilats a través de la veu d'una d'elles; "Misèria", una obra sobre la depressió, el suïcidi, les injustícies socials i les misèries humanes; "The Rodríguez Sister", un cabaret còmic i musical de contingut feminista; "Hipòlit", versió lliure i contemporània del mite de Fedra; "Low Level Panic", espectacle que tractarà dels cossos no normatius i de com assumeixen aquesta condició tres companyes de pis. I iniciat 2022, seguiran dos nous muntatges del cicle de memòria històrica i quatre espectacles més, un d'ells, "Índia", de Mara Ortiz, en residència.





A tot això cal sumar les funcions de teatre familiar que en aquesta ocasió s'agruparan els diumenges (dos al matí i una a la tarda).